DUGO ČUVANA TAJNA DEJTONSKOG SPORAZUMA: Holbruk prevario Miloševića i Srbima oduzeo deo teritorije zahvaljujući FLOMASTERU

Ričard Holbruk je prevario Slobodana Miloševića prilikom potpisivanja Dejtonskog sporazuma i oštetio Srbiju, što se saznalo iz beležaka Nikole Koljevića, nekadašnjeg potpredsednika RS.

Holbruk, bivši američki diplomata i tvorac Dejtonskog sporazuma, navodno je tadašnjeg predsednika SRJ Miloševića prevario zahvaljujući debelom flomasteru!

Naime, na mapi malih razmera linije razgraničenja su crtane/povlačene debelim flomasterom, a kad bi se mapa uvećala, te linije postajale su široki koridori, odnosno kilometri perfidno otete zemlje od srpske strane u BiH, Semberiji.

Ričard Holbruk i Slobodan Milošević foto: Profimedia

Po okončanju rata u BIH, na terenu su se pojavile paralelne linije razdvajanja, udaljene po nekoliko kilometara. Koljević je u beleškama otkrio šta se desilo, a pošto je pokušao samoubistvo u svom stanu na Palama. Koljević, prenosili su mediji, bio je očevidac da su linije razgraničenja na mapama malih razmera u Dejtonu crtane debelim markerom.

- Gužva, pakovanje i u gužvi u hodniku srećem Vladu Lukića, koji je trebalo da ostane još jedan dan radi prenošenja razgraničenja na kartu većih razmera. Jer poslednji trik je bio u tome što su linije razgraničenja izvučene debelim flomasterom na maloj mapi - zabeležio je Koljević atmosferu pred povratak u Beograd, kad je sve već bilo završeno, a prenosi Republika.

Čak je i Hagu bilo reči o "flomaster granicama" i to kada je Vesli Klark, američki general, svedočeći protiv Miloševića, pokazao uvećanu kartu s dve paralelne crte.

- Koju sam ja crtu od te dve povukao generale Klark, ne razumem, nisam valjda povukao obe, a paralelno su jedna pored druge - pitao je Milošević tada.

foto: Profimedia

Na to mu je Klark odgovorio:

- Sećam se da ste uzeli flomaster i ucrtali liniju na kartu.

IZGORELA DOKUMENTA

Advokat Goran Petronijević, koji je u više navrata govorio o ovoj temi, ponovio je da Republika Srpska i danas ima problem s granicama zbog debelih linija.

- U vreme ministrovanja šefa srpske diplomatije Gorana Svilanovića, iz strogo poverljive arhive Ministarstva spoljnih poslova Srbije, nestalo je mnogo dokumenata, koji su, navodno izgoreli u požaru. To je vrlo sumnjivo jer prema informacijama koje imamo, izgorela je čajna kuhinja na spratu, gde se nalazila arhiva, ali ne i arhiva. Tom prilikom je nestalo mnogo dokumenata, a između ostalog i original Dejtonskog sporazuma, pa zato Republika Srpska danas ne može da utvrdi svoje granice zbog debljine linija flomastera, pa se čitava linija razlikuje po nekoliko stotina metara, što može da ima za posledicu po nekoliko desetina metara kvadratnih površine - naveo je Petronijević.

Radovan Karadžić foto: EPA/Peter Dejong

Da je Holbruk sklon muljanju i prekrajanju dogovora osetio je na svojoj koži Petronijevićev branjenik Radovan Karadžić, kada je tvrdio da nije postojao nikakav dogovor između njih dvojice, iako nekadašnji lider Srba iz RS tvrdi suprotno.

Peripetije i rezervne olovke

Prema rečima Vladislava Jovanovića, bivšeg šefa diplomatije, prilikom dogovora o razmeni teritorije bilo je svakakvih peripetija jer niko nije hteo da se odrekne svog, nudile su se zamene i tako mesecima...

- Uvek su držali jednu deblju olovku, kojom se crtalo pomeranje na mapi, to nije bio flomaster, to je deblje, uvek je bila ta deblja linija... U trgovini, a to je bila jedna vrsta, uvek je teško postići saglasnost i kad se postigne, uvek se traži kompenzacija - dodao je Jovanović.

Nikola Šainović foto: Kurir Televizija

Šainović: Sprečili izlazak na more

Nikola Šainović, bivši premijer Srbije, kaže da je priča oko crtanja granica mnogo teža:

- Imali smo dogovor da RS ustupi jedan deo teritorije u zaleđu Dubrovnika, a da zauzvrat Hrvatska ustupi RS izlazak na more kod mesta Molunat, dubrovački kraj, blizu granice sa Crnom Gorom. Tuđman je na to pristao, ali su Amerikanci odbili, nisu hteli da daju Srbima još jedan izlaz na more. Drugo pitanje granica je u rejonu Brčkog, naime, pregovori u Dejtonu su završeni, a granica u rejonu Brčkog nije. Godinama posle Dejtona je nastavljen taj spor i onda su pod pritskom Amerikanaca RS i Federacija prihvatili Brčko kao poseban distrikt i to tako postoji.

foto: Printscreen/Youtube

Pucanj kreatora RS

- Nikola Koljević rođen je 1936. u Banjaluci

- Diplomirao je teoriju književnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gde je i doktorirao

- Bio je univerzitetski profesor

- S nekoliko kolega profesora na Filozofskom fakultetuu Sarajevu radio je na formiranju SDS

- Za srpskog člana Predsedništva SR BIH izabran je na prvim slobodnim višestranačkim izborima 1990.

- Zbog uzurpacije nadležnosti kolektivnog organa od Alije Izetbegovića, u znak protesta, zajedno sa Biljanom Plavšić napustio je Predsedništvo SR BIH

- Narodna skupština RS ga je izabrala za potpredsednika RS i tu funkciju je obavljao sve do prvih posleratnih izbora

- Koljević je, zajedno sa Plavšićevom, Radovanom Karadžićem i Momčilom Krajišnikom, kreirao RS

- Pokušao je samoubistvo, pucao je sebi u glavu, 16. januara 1997. na Palama

- Preminuo je 25. januara 1997. u bolnici u Beogradu od posledica samoranjavanja

(Kurir.rs/Republika)