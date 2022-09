SAZNAJEMO: IZVOR BLIZAK SPS TVRDI: Socijalistima bi mogao da pripadne i resor SOCIJALE! Oglasio se i Ivica Dačić

SPS Ivice Dačića najverovatnije bi, prema nezvaničnim informacijama, trebalo da ima čak četiri resora u novoj vladi koja bi trebalo da bude formirana do kraja meseca, a jedino što je zasad izvesno je da će šef socijalista imati tri jake funkcije.

Za dve se već zna - zamenik premijera i koordinator službi bezbednosti, dok se za treću još nagađa, a u najužem izboru su MUP i Ministarstvo spoljnih poslova, dva resora koja je već ranije vodio. Prema nezvaničnim saznanjima Kurira, SPS bi mogao da računa i na resor rada i socijalne politike, koji je u poslednjoj raspodeli karata vodila dr Darija Kisić.

- O tome se već neko vreme govori. SPS već ima državnog sekretara u Ministarstvu za rad, zapošljavanaje, socijalna i boračka pitanja, a to je Zoran Antić, bivši gradonačelnik Vranja. Ipak, to ne znači da bi baš on bio ministar. Još se u SPS vaga o konkretnim imenima - kaže naš izvor blizak toj partiji.

Podsetimo, kako je Kurir već pisao, otkako je obelodanjeno da bi SPS mogla da pripadnu još tri resora mimo Dačićevog, među "drugovima" je zavladao pravi mali rat i saplitanje, kao i dodvoravanje šefu.

Dačić je i tada imao jasnu poruku da se tako kod njih ne dele funkcije, te da je reč o ozbiljnoj stranci. A prema našim nezvaničnim saznanjima, najveće šanse da zadrži ministarsku poziciju ima Branko Ružić, aktuelni ministar prosvete, a za vladu su viđeni i Aleksandar Antić, v.d. direktora Koridora Srbije i potpredsednik SPS Đorđe Milićević.

Upitan da prokomentariše saznanja Kurira Dačić je kratko rekao da u stranci nisu još razgovarali o tome.

- Uopšte nije bilo reči o resorima, njihovoj podeli i tome ko će koliko i koja ministarstva voditi - kratko je kazao Dačić.

foto: Medija Centar Beograd

Sa druge strane, Vladimir Pejić iz agencije Faktor plus kaže da eventualno veći broj resora koje bi u novoj vladi dobili socijalisti ne bi predstavljalo veliko iznenađenje jer su oni na izborima, održanim početkom aprila, ostvarili dobar rezultat, bolji nego 2020.

- Ako se tome doda da su socijalisti trenutno potrebniji predsedniku Vučiću, zbog sve većih problema i izazova sa kojima se naša zemlja suočava, nego što je to bio slučaj 2020. godine, ali i činjenica da su se kao koalicioni partner ponašali izuzetno korektno i da je saradnja ove dve stranke bila na izrazito visokom nivou, onda ovaj vid poverenja i, da tako kažem, nagrade, uopšte ne iznenađuje - objašnjava Pejić.

Dodaje da bi za sada još uvek samo ideja o formiranju "Srpskog bloka" mogla da osnaži saradnju predsednika Vučića i lidera socijalista Ivice Dačića.

- Još nije u potpunosti poznato kako bi ova politička organizacija tačno trebalo da izgleda, ali na osnovu dosadašnje saradnje ove dve stranke, može se pretpostaviti da bi ona mogla da bude samo još boljha i jača - ističe Pejić.

Podvlači da je po do sada dostupnim informacijama predsednik SPS Ivica Dačić mogao da preuzme ili MUP ili Ministarstvo spoljnih poslova.

- Dačić je u prethdnom periodu bio na obe ove funkcije. To znači da mu one nisu nepoznate i da bi se brzo uklopio i uigrao. Na osnovu najave predsednika Vučića da će Dačić biti koordinator službi bezbednosti bi se moglo zaključiti da je bliži MUP, mada i sa funkcije šefa srpske diplomatije bi uspešno mogao da koordinira rad službi bezbednosti. Ovo pitanje će preseći predsednik Vučić, odnosno on će oceniti gde mu je Dačić potrebniji, jer je i jednu i drugu funkciju, svojevremeno, obavljao jako korektno. Podsetio bih samo da je, dok je bio na čelu MSP, veliki broj država povukao priznanje kosovske nezavisnosti - zaključuje Pejić.

Bojan Klačar SPS važniji kao partner nego kao opozicija Izvršni direktor Cesida Bojan Klačar kaže da je teško prognozirati da li će SPS zaista dobiti četiri resora u novoj vladi pošto u javnosti nema pouzdanih informacija koje bi tako nešto nagovestile. On ipak ističe da bi, ako do tako nečega zaista dođe, uloga SPS bila značajnija nego što je to bio slučaj u periodu od 2020. do 2022, a da za tako nešto ima nekoliko razloga. - Kao prvo, to je želja da se podeli politička odgovornost jer je u prethodnom periodu ona najvećim delom išla na teret SNS. Naime, najveća funkcija koju su socijalisti imali u prethodnom periodu bila je funkcija predsednika Skupštine koju je obavljao Ivica Dačić. Međutim, kako parlament nije institucija prema kojoj građani usmeravaju nezadovoljstvo politikama države, onda je jasno da je u prethodnom periodu sva odgovornost za upravljanje državom išla na teret naprednjaka - naglašava Klačar. Dodaje da je drugi razlog taj što je SPS na ovogodišnjim izborima osvojio značajno više glasova nego 2020, ali i pružio snažan doprinos pobedi Vučića u prvom krugu predsedničkih izbora. - Treći razlog je taj da je SPS u ovom trenutku naprednjacima važniji kao partner nego kao moguća opozicija, a posebno u kontekstu činjenice da je gradska vlast u Beogradu nemoguća bez saradnje i podrške SPS-a - zaključuje Klačar.