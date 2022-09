DVERI FORMIRALE IZBORNI ŠTAB ZA LOKALNE IZBORE U ČAČKU 2024. GODINE: Verujemo u potencijal

Gradska organizacija Dveri u Čačku predstavila je svoj izborni štab sa 28 članova za lokalne izbore koji bi trebalo da budu održani 2024. godine.

Šef izbornog štaba je predsednik Dveri Boško Obradović koji je rekao na konferenciji za novinare da se ta stranka ozbiljno priprema za sledeće lokalne izbore.

"Verujemo u opozicioni potencijal Čačka i da će dosadašnja vlast Srpska napredna stranka-Socijalistička partija Srbije na sledećim izborima biti smenjena. Uvereni smo da će naš grad posle 10 godina dobiti novu vlast koju će predvoditi upravo Dveri", rekao je Obradović.

On je pozvao sve druge opozicione političke organizacije u Čačku na saradnju ističući da niko od njih samostalno ne može da pobedi aktuelnu vlast, ali da svi zajedno mogu.

"Kao najveća opoziciona politička snaga u Čačku osećamo posebnu odgovornost da budemo stožer opozicionog okupljanja u cilju smene aktuelne vlasti", rekao je Obradović.

On je najavio da Dveri planiraju da do loklanih izbora obiđu sve seoske i gradske mesne zajednice i da do kraja ove godine predstave novi programa pod nazivom "Za novi Čačak".

Obradović je najavio da će od danas u prostorijama Srpskog pokreta Dveri u Čačku biti otvorena njegova poslanička kancelarija u kojoj će kao narodni poslanik primati građane svake subote od 10-12 časova.

(Kurir.rs/Beta)