SAZNAJEMO: Nova vlada mogla bi da ima više resora! Mandatarka Ana Brnabić planira i jedno NOVO MINISTARSTVO?

Nova vlada trebalo bi da ima više resora od prethodne, nezvanično saznaje Kurir. Umesto dosadašnja 23 ministarstva, u novoj vladi bi moglo da ih bude najmanje 26, kaže naš izvor.

Naime, dva preglomazna ministarstva će najverovatnije, prema našim saznanjima, biti podeljena na barem dva. To su Ministarstvo saobraćaja, infrastrukture i građevinarstva i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a pominje se i formiranje potpuno novog Ministarstva za kapitalne investicije koje je postojalo pre više godina.

Prema rečima analitičara Branka Raduna, postoje dva razloga za ovakvu odluku. On objašnjava da je jedna čisto politička, a to je potreba da se zadovolje sve stranke koje učestvuju u vlasti, dok je drugi potpuno praktičan jer su pojedina ministarstva zaista preglomazna.

- Ta velika i glomazna ili takozvana super ministarstva su nasleđe Demokratske stranke. Ona su nastajala u njihovo vreme jer je trebalo istaći značaj i ulogu određenog pojedinca u okviru same stranke, pa su onda formirana ta superministarstva na čije čelo je postavljan taj čiju ulogu je trebalo istaći - objašnjava Radun.

Dodaje da se očigledno pokazalo kako su tako velika ministarstva nefunkcionalna i da jedan sektor obično trpi, odnosno bude preklopljen drugim.

- Takva situacija je u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. To je ogromno ministartsvo koje ima tri značajna sektora, pogotovo u Srbiji danas kada se rade autoputevi i putevi, kada se gradi metro, kada je građevinarstvo u jeku i mnogi infrastrukturni projekti. Treba sve to držati pod kontrolom. Zato je bolje da ovo ministarstvo bude podeljeno jer će em biti bolja i lakša kontrola, em nijedan od sektora neće trpeti zbog onog drugog - ističe Radun.

Podvlači i da je u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja sličan problem.

- I ovo ministarstvo je preglomazno, a pritom objedinjuje različlite sektore iako to ne izgleda tako na prvi pogled. Međutim, jedno je osnovno i srednje obrazovanje i njihovo uređenje, potpuno drugo je nauka i funkcionisanje instituta, a skroz treće tehnološki razvoj i nove tehnologije i njihova primena - kaže Radun.

Naglašava da je u situaciji u kojoj se Srbija trenutno nalazi dobro da ova ministarstva budu podeljena jer će onda svaki od pomenutih sektora imati veći manevarski prostor i mogućnost da dođe do izražaja.

- Razdvajanjem ministarstva se svakom od sektora otvara više mogućnosti i veći manevarski prostor. Onaj ko je na čelu određenog resora će moći svu pažnju da posveti jednom sektoru, a ne da se rasplinjuje i dolazi u situaciju da nešto bude zapostavljeno - zaključuje Radun.

Prva Koštuničina i prva Vučićeva vlada bile su najmanje

Imali po 19 članova, a Cvetoković čak 27

Od demokratskih promena 2000. godine do sada bilo je čak jedanaest vlada. Najmanje vlade sa po 19 članova bile su prva Koštuničina od 2004. do 2007. godine i prva Vučićeva 2014. do 2016. godine, dok je ubedljivo najveća, odnosno najbrojnija bila vlada Mirka Cvetkovića koja je, kada je formirana 2008. godine, brojala 27 članova.