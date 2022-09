UŽIVO! POSEBNA SEDNICA SKUPŠTINE O KiM Vučić: Srbija neće ni posredno, ni neposredno da prizna nezavisnost južne srpske pokrajine

U Skupštini Srbije počela je posebna sednica na kojoj predsednik Srbije Aleksandar Vučić podnosi "Izveštaj o pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini", od 15. juna 2021. do 1. septembra 2022. godine.

00:17 POSEBNA SEDNICA NARODNE SKUPŠTINE O KiM

10.13 - Predsednik Vučić predstavlja izveštaj

- Kada je nešto za naciju bolno onda tome mora da se pristupa odgovorno, udruživanjem snage i definisanjem zajedničkog cilja. Makar po tom jednom pitanju da prevaziđemo razlike. Narodna Skupština Republike Srbije je pravo i jedino mesto gde se razgovor o ovakvom pitanju može voditi dubinski - rekao je predsednik.

On ističe da moramo razmišljati o budućnosti, kako ćemo razvijati satelite i veštačku inteligenciju.

- Tek to će dati pun smisao i sasvim novi život našem pozitivnom mitu, i svemu što ide iz njega. Isto je i sa KiM. Tamo na tom prostoru našem moramo da pronađemo život - i za Srbe i za Albance. I to jeste težak zadatak, ali jeste zadatak koji moramo da završimo. Sve drugo vodi nas ka još jednom gubitku i dozi pustih snova. Zato mislim da je važno da u politici moramo da ponudimo ono što je realno i moguće. Prostor na kojem moramo da radimo je takav da su nam mogućnosti za boljitak veoma oskudne, a šanse da odemo u ambis prilično jednostavne - kazao je on.

Predsednik je rekao da su nam šanse da odemo u ambis ako budemo vodili pogrešnu politiku gotovo izvesne.

- Budući da se u međuvremenu dogodio veliki konflikt na istoku Evrope, naša pozicija je još teža. Histerija unutar međunarodne zajednice reflektuje se na Srbiju i naše ključne državne interese. Naša politika po pitanju KiM vođena je između željenog i mogućem, s tim što narod ima maksimalističke želje, dok su nam mogućnosti oskudne. I da ulazim sada u analizu ko je kriv bilo bi prilično besmisleno - rekao je Vučić.

Po poslednjim procenama, ima nas 6,5, do 7 odsto, rekao je Vučić, i dodao da su procene druge strane, nešto manje.

On kaže da je pred Berlinski kongres na KiM bilo 64 odsto Srba, i da je najviše Srba iz južne pokrajine otišlo početkom i krajem 20. veka.

- Istorijske tokove nije uvek moguće preokrenuti, ali nije ni nemoguće. Od te borbe i ambicije ne bi trebalo ni da odustanemo. Želim da, kao neko ko se zakleo nad ustavom, dokle god budem mogao na to da utičem Republika Srbija neće ni posredno ni neposredno priznati nezavisnost naše južne srpske pokrajine, niti će odustati od svoje legitimne borbe za državne i nacionalne interese, borbe za poštovanje međunarodnog prava.

Predsednik Vučić je zamolio sve građane Srbije da budu racionalni i realni, i da znaju šta je moguće, i da razmislimo kako da svojoj deci ne ostavljamo nasleđene probleme.

- Sada dolazimo do samog izveštaja. Nalazimo se u trenutku kada je Srbija zbog poteza Prištine izložena značajnim bezbednosnim izazovima. Čini mi se da i sami to možete da razumete i osetite. Želim da vam kažem da imamo sve veće prisustvo specijalaca prištinske policije na severu KiM. Govoriću i o utvrđivanju njihovih položaja. Ovde nema nikakvog stvaranja kriza sa srpske strane, kako to ovde govore neki domaći političari. Opasnost je bliska, objektivna i ozbiljna. O tome najbolje mogu da vam posvedoče predstavnici srpskog naroda i institucija sa KiM koji su danas ovde. Srbija ni na koji način nije uticala na generisanje krize. Mi smo i dalje opredeljeni za dijalog - rekao je on.

Predsednik je istakao da smo uvek pokazivali konstruktivnost, ne iz straha od 3.000 NATO vojnika, pošto mi imamo više i nismo slabije naoružani, ali bismo time izazvali katastrofu.

- Moramo voditi ljude u svakom gradu. Nije Srbija više onako slaba kao što je bila 1998, 1999, 2004. i 2008. Naše vojne i policijske snage su danas desetostruko jače. Ali mi danas posedujemo i više pameti i mudrosti, i uradićemo sve što je u našoj moći da sačuvamo mir za naš narod na KiM, ali i za celu Srbiju. Ako dođe do bilo kakvog sukoba, to bi bila katastrofa za celu Srbiju - kazao je Vučić.

- Pre manje od godinu dana uspeli smo da obuzdamo krizu koju je Priština stvorila po pitanju registarskih tablica. Tada je postignut dogovor o lepljenju stanica, Priština je prekršila taj sporazum donošenju odluke o preregistraciji. Tada su otišli i korak dalje donevši i odluku o uvođenju ulaznog-izlaznog dokumenta i tako Srbe pokušala da proglasi strancima u svojoj zemlji - nastavio je predsednik.

10.05 - Otvorena sednica

Predsednik Skupštine Vladimir Orlić je otvorio sednicu, i zatražio je od poslanika da minutom ćutanja odaju počast preminulom poslaniku generalu Vladimiru Deliću.

- U sali je prisutno 176 narodnih poslanika, uslovi za rad postoje - rekao je Orlić.

9.55 - Vučić stigao u Skupštinu

Predsednik Aleksandar Vučić stigao je u Skupštinu. Na ulazu u zdanje ga je dočekao predsednik Skupštine Vladimir Orlić.

Poslanici su počeli da pristižu i očekuje se početak sednice.

Na zvaničnom dokumentu piše da je podnosilac izveštaja Vlada Srbije, Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Kancelarija za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini.

Izveštaj je napisan na 50 strana i u njemu su pobrojane, kako je navedeno "aktivnosti u okviru pripreme i realizacije pregovora", od Zajednice srpskih opština, policije, pravosudja, energetike pa do dijaloga privrednih komora, transporta opasnog tereta i nestalih lica, što je poslednje poglavlje.

U Izveštaju koji je dostupan na sajtu Skupštine Srbije, nabrojani su napadi koji su se dogodili u "izveštajnom periodu", kao i kakve je sve poteze povukla Prištinska vlast u svom, kako je navedeno "antisrpskom delovanju" uz opise "antisrpskog terora".

Objašnjeno je da se i pored toga Beograd zalaže za mir, kao i da je za usmeni sporazum o pojednostavljenom korišćenju ličnih dokumenata od 27. avgusta, "najzaslužniji predsednik Srbije Aleksandar Vučić".

Izveštaj sadrži i brojne tehničke podatke o broju susreta, razgovora i prevedenih dokumenata.

Predsednik Srbije poslednji put je podneo izveštaj Skupštini 22. juna 2021. godine i on je tada usvojen sa 210 glasova za.

