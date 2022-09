MARKOVIĆ PODRŽAVA IZVEŠTAJ KOJI JE PODNEO VUČIĆ: Sada je trenutak za jedinstvo svih političkih partija po nacionalnom pitanju

Predsednik i šef poslaničke grupe Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma rekao je danas na posebnoj sednici Skupštine Srbije o Kosovu i Metohiji da će njegova stranka podržati Izveštaj o pregovorima s Prištinom koji je podneo predsednik Aleksandar Vučić

- Moja partija se zove Jedinstvena Srbija. Imali smo viziju da će nekada to jedinstvo biti preko potrebno. Sada je trenutak za jedinstvo po nacionalnom pitanju svih političkih partija. Kada budemo jedinstveni po ovom pitanju lakše ćemo da rešavamo probleme kao što je Kosovo i Metohija - ocenio je Marković.

Lider Jedinstvene Srbije je naglasio da je jedan od najvećih rezultata Aleksandra Vučića inicijativa Otvoreni Balkan i dodao to je veoma bitno i za Kosovo i Metohiju.

- Albanski premijer Edi Rama, koji je pre davao izjave kao srbomrzac, sada kaže Aljbinu Kurtiju: "Kurti ili ćeš u Otvoreni Balkan ili si za rat". Setite se pre izjava Redžepa Tajipa Erdogana o Kosovu i Srbiji uopšte, a on sada kaže: "Dragi prijatelju Vučiću". A crnogorski premijer Dritan Abazović daje izjave o Otvorenom Balkanu i Srbiji kao da mu je otac iz Končareva, a majka iz Podgorice. Da nam je neko rekao pre 20 godina da ćemo u Albaniju ići bez pasoša niko ne bi verovao. To je veliki uspeh Aleksandra Vučića - rekao je Marković.

Lider JS se osvrnuo na kritike iz redova opozicije.

- To kritikuju neki iz opozicije koji dobijaju pare iz stranih ambasada. Umesto da podrže svoju državu oni rade za pare. Neka odgovore zašto dobijaju pare iz stranih ambasada. Ovde u Skupštini sede svi koji su ili bili nekada u vlasti ili je neko njihov bio u vlasti. I ti iz opozicije neka naprave grafikon i neka pokažu rezultat šta su uradili, kako je bilo u njihovo vreme, a kako je danas. Lako je iz Beograda pored Dunava busati se u grudi, a teško je Srbima na Kosovu i Metohiji. Neka kažu ti iz opozicije šta su uradili do sada, šta je njihov rezultat i šta je njihov predlog. I ti iz opozicije napadaju i Vašingtonski sporazum, kao da je u to vreme Donald Tramp bio predsednik mesne zajednice, a ne predsednik SAD. I tada je Vučić odbio tačku 10 koja je govorila o priznavanju nezavisnosti Kosova. Vučić je to odbio u Vašingtonu kod predsednika SAD. Da Srbija nije politički i ekonomski stabilna ne bi danas radilo 70.000 naših građana samo u nemačkim fabrikama. I danas je takva Srbija priznata u celom svetu - rekao je Marković.

(Kurir.rs)