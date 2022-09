OVO JE NAJVEĆI UTISAK SA JUČERAŠNJE SKUPŠTINE! Detaljna analiza stručnjaka: Jedna stvar ostavila gorak ukus

Aleksandar Gajević, novinar i književnik i Boris Bratina profesor na fakultetu u Kosovskoj Mitrovici istakli su u jutarnjem programu Kurir televizije da je najveći utisak sa jučerašnjeg zasedanja Skupštine Srbije ostavio dogovor da se formira novo telo koje će se baviti isključivo pitanjem KiM.

- Izveštaj o Kosovu i Metohiji je veoma dobar, kostruktivan i sadržajan, a na kraju je usvojen predlog opozicije da se formira jedno telo koje će se baviti pitanjem Kosova i Metohije. Mislim da je ta platforma na mene ostavila najjači utisak i dokaz koliko je predsednik Vučić dobro slušao sva pitanja na koja je ekspertski odgovorio. Gorak ukus su ostavila retorička pitanja opozicije, koja su imala odijum prema predsedniku, što nije bila tema Narodne skupštine. Predsedsednik je bio jako siguran u ono što govori, bio je veoma autoritaran - kaže Aeksandar Gajević, novinar i književnik.

foto: Kurir televizija

Boris Bratina profesor na fakultetu u Kosovskoj Mitrovici istakao je da se na zapadu ne poštuje nijedan sporazum.

- Normalno je da predsednik nastavi da sprovodi one stvari koje su ranije potpisane, bez obzira na to što ih je neka ranija vlast potpisala. Meni se čini da jedino što se juče videlo je državni plan za KiM. Mi tamo imamo jako bitne institucije i to vredi čuvati - kaže profesor Bratina.

Ponovo se desio napad Albanaca na Srbe, a Gajević kaže da se to nadovezuje na celokupnu komplikovanu situaciju na KiM.

foto: Kurir televizija

- Važna je poruka predsednika da Srbija nikada neće priznati članstvo tzv. Kosova u UN. Taj Briselski sporazum je kamen u cipeli i jako žulja što nije potpisan u prisustvu Međunarodne zajednice - kaže Gajević.

Velika je briga održanje ljudi na KiM istakao je profesor Bratina.

foto: Kurir televizija

- Situacija nije tako prihvatljiva, nama je velika briga održanje ljudi i stanja bezbednosti na terenu. Mi nikada ne znamo kada će se desiti napad tamo, on će se desiti kada ga niko ne očekuje - kaže profesor Bratina.

Kurir.rs

