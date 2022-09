Vukadinović ističe da je najjači utisak današnje sednice to da ne postoji jedinstvo kod najvažnijih pitanja.

- Najjači utisak je da nema jedinstva kod najvažnijih pitanja. Ko je kriv za to, možemo raspravljati do sutra. Rasprave je bilo, neki poslanci su gledali svoju promociju u vidu toga. Moram priznati da me je dodatno iznenadilo to što je izostala pristojnost. Ja ne očekujem pozorišnu predstavu, ali dobacivanje i haos, to se koristi samo za političku promociju. Mislim da je opozicija dobila vidljivost, pogotovo juče - kaže Vukadinović.

DRUGI DAN SEDNICE O KiM! Stručnjaci o ključnim porukama: Kosovo je sastavni deo Srbije i tog jedinstva MORAMO DA SE DRŽIMO

"Kosovo je sastavni deo Srbije i to je segnemt jedinstva oko kojeg treba da se držimo", smatra Borovčanin.

- Ako ima neka sveta tema za naš narod, to je Kosovo. Sramota je da se pojedinci ovako ponašaju i da koriste minutaže za svoju promociju. Skreće se tako tema sa jako važne teme. Pokazalo se da u Skupštine postoje lica koja ne zaslužuju javni prostor. Ljudi treba da se zapitaju ko je glasao za takve ljude, za ljude koji su vulgarne. Meni je ovo ličalo na divlje zveri. To je tako delovalo. Jedva su čekali da dođe predsednik države da ga napadnu kao Hijene. Kosovo je tema oko koje moramo biti jedinstveni. Kosovo je sastavni deo Srbije i niko tamo nije rekao drugačije, to je jedino što uliva nadu. Možemo mi da navijamo i levo i desno, ali Kosovo nas vezuje - rekao je Borovčanin.

