"OBE ZEMLJE SU U TEŠKOJ POZICIJI, ALI SMO MI U MALO TEŽOJ" Vučić i Orban o sankcijama Rusiji: Narednih 6 meseci su ključni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, a nakon sastanka su, odgovarajući na pitanja novinara, govorili i o sankcijama Rusiji.

Orban je rekao da zbog njih niko nije u lakoj situaciji.

- One imaju prirodu da se o njima odlučuje na takvim mestima gde je mirno i bezbedno. Lako je da se kroji sankciona politika iz Pariza, iz Madrida, iz Berlina, ali smo mi bliže sankcionisanoj zemlji, odnosno Rusiji, a onaj ko je bliže, on trpi. Mi smo učili da sankcije uvodi jači protiv slabijeg. Ali kada pogledam energetske sankcije vidim da smo mi evropljani energetski patuljci i uvodimo sankcije protiv energetskog džina. To je sasvim neuobičajena pojava u istoriji i ne može doneti ništa dobro. Cene energenata su otišle do neba - rekao je Viktor Orban.

Na to se nadovezao Vučić, rekavši da je "Viktor rekao da su obe zemlje u teškoj poziciji, ali mi smo u malo težoj".

- On može da prima rusku naftu, on je svojom snagom i borbom uspeo da obezbedi. Nas niko ništa nije pitao jer nismo deo EU, mi kao treća zemlja nećemo biti u mogućnosti da uvozimo rusku naftu od novembra. Imali smo sveobuhvatne razgovore, sledećih meseci, do marta, su ključni. Dogovorili smo se da zajednički radimo na svemu i da akcije i saradnju ubrzamo po 100 puta, da ne gubimo vreme na procedure, čekanja, već da sve što možemo pomognemo jedni drugima tokom zime. Radićemo po tom pitanju. Hvala na skladištima gasa, dužan sam da se zahvalim - rekao je Vučić.

Kako je dodao, po tom pitanju smo u problemu.

- Imali smo sveobuhvatne razgovore, i znamo da su narednih šet meseci ključni za opstanak naših nacija - rekao je Vučić.

Istakao je i da Srbija se nije pridružila nijednoj od 36 odluka o uvođenju sankcija Rusiji.

- Naša situacija je mnogo komplikovanija u svakom smislu, premijeru Orbanu sam ukazao na tu činjenicu - rekao je Vučić.

(Kurir.rs)