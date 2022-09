PREDSEDNIK VUČIĆ: Predstoji nam jesen i zima sa mnogo problema! Očekuje nas povećanja plata i penzija, PRED NAMA VELIKA BORBA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se građanima iz predsedništva nakon odlikovanja premijera Mađarske Viktora Orbana i govori o energetskoj krizi sa kojom se suočava ceo svet i drugim aktuelnim temama.

- Osim priznanja koje je Orban zaslužio nema mnogo u prošlosti Srba koji su zadužili Mađarsku i obrnuto. Uvek i na svakom mestu je podržavao Srbiju i hvala mu na tome. On smatra da su narednih 6 meseci odlučujući. Ko će da "preživi" u ekonomskom smislu? Želim da kažem ljudima šta je to što se dešava. Za domaćinstva će život biti teži, ali će suština biti čije će kompanije moći da prežive. Nemci su ubedljivo najjači po tom pitanju. Ispod sto odsto će biti stopa javnog duga.

- Gledamo da se povezujemo sa Mađarima. Da vidimo kako bismo mogli da uvozimo i izvozimo. Da vidimo kako i na koji način možemo da obezbedimo novac. Tražili smo rešenja, gledali kako ćemo i šta ćemo. Ne možete da sedite i gledate i kukate. Moramo da preduzimamo mere. Predstoji nam jesen i zima sa mnogo problema, pre svega, finansijskih. Doći će ponovo do velike nezaposlenosti. Velika je opasnost tu i za nas, zato tražimo rešenje u ovom trenutku, da držimo iste cene energenata.

Predsednik Srbije se osvrnuo i na pisanje Gardijana, na napade na njega i rekao da je pored toga jako važno imati prijatelje u okruženju.

- "Gardijan" pušta u svojim vestima proteste protiv mene, a sve u cilju napada na Srbiju. Dobro je imati prijatelje u regionu oko sebe. Biće velike nestašice hrane, ne samo u Africi, već i u drugim delovima sveta – kazao je Vučić i rekao da su dve afričke zemlje već tražille da otkupe hranu od Srbije.

Naredni meseci ključni

- Imamo najnižu nezaposlenost, plašim se da će to u narednih šest meseci polako da puca. Da opstanemo tih šest meseci i onda ćemo da budemo u boljoj poziciji. Sve male kompanije ubijaju. Teška je borba za opstanak zemlje, nije to samo da li će ljudi imati struje ili neće. Kada kažem da je teško i da će biti teško, ljudi u Srbiji su naučili da se mi borimo. Da iskreno kažem, borićemo se i verujem da će ljudi biti zadovoljni, ne samo trudom, nego i rezultatima.

O pretnjama iz Prištine

- Pretio mi je, taj Kurtijev potrčko. Nemam problema sa tim. Samo neka nastavi da preti - rekao je Vučić.

On je naveo da zna da su pred nama teški dani.

- Ali važno je da su pred njima laki... Odlično im ide sa isključenjima struje, baš im je lako i lepo, a tek će da im bude lako i lepo... Pa, neka prete - rekao je predsednik.

Dodao je da je uvek voleo kada nama neko preti, i da nikada ne bi voleo da mi nekome pretimo.

- Samo neka on preti, neka nastavi, mnogo je opasan i važan, i neka nastavi u istom tempu i ritmu - dodao je Vučić ironično.

Povećanje plata i penzija

- Predstoji nam veliko povećanje plata. Ide nam uskoro povećanje penzija, za dva meseca isplaćujemo prve značajno uvećane penzije. U svakom slučaju to su naše brige. Gledamo kako i šta oko novca. Sve što plaćate morate da platite u devizama. Gledamo da se ljudi ne muče, čak i oni koji nas ne vole gledamo da kažu "rešiće to Vučić i Brnabić". Samo kod nas postoji to da šta god da se menja u svetu, ako ide na gore, nas se ne tiče, kao da se ništa ne dešava. Pred nama je teška borba, ne laka zima. I danas smo našli neka rešenja. Svaki dan je borba. U Njujorku nas očekuje velika borba.

O Paradi ponosa

- Mislim da će se poštovati zakon i odluke MUP-a. Ne bih ulazio u dalje razgovore, što bih ja ulazio u dalje rasprave. Neću da se bavim pokvareno nametnutom temom srpskom narodu. I oni koji su za i oni koji su protiv, svi zajedno su u hibridnom ratu protiv svoje zemlje. Evo sutra je jedan divan događaj za mlade momke oficire Vojske Srbije i evo ja o tome sad ne mogu da pričam, pšošto me svi pitaju za tu temu - rekao je Vučić.

Osvrnuo se i na uvrede upućene premijerki Ani Brnabić.

- Nisu joj se izvinili. Zamislite te heroje, njih je bilo stotine, a ona jedna i onda došle muškarčine da joj govore da je bednica. Ona je više učinila za njih nego bilo koji premijer ranije. Nama je potrebna normalna Srbija u budućnosti ako želimo da opstanemo.

Posledice rata u Ukrajini

Predsednik Srbije je upozorio da ni u Evropi neće biti dovoljno hrane i kazao da narod trpi posledice rata u Ukrajini.

Kako je dodao, komplikuju se stvari i oko Evropske komisije, a ishod toga može da bude i da Rusija isključi gas za Evropu.

- Onda nije bitna cena gasa, onda gasa nema. Ništa više nije nemoguće, zato smo se saglasili da se oko svega pomažemo - izjavio je Vučić i dodao da je na ručku danas bio i Milorad Dodik, te da se razgovaralo i o pomoći Mađarske Republici Srpskoj.

- Budimpešti je teško, ali nama je teže - ocenio je Vučić i dodao da se Srbija nalazi na lepo mestu, Beograd je prelepo pozicioniran grad, koji je uvek bio na meti svih osvajača.

O sednici Skupštine

Povodom reči Srđana Milivojevića, da će njegov sin i brat biti pronađeni kao Gadafi, Vučić kaže da je opozicija nemoćna da pobedi argumentima.

- Kada dođete do ove situacije, da vam kažu da će vam dete završiti kao Gadafi, da vidite u sali da oni čak nisu ni šokirani time…vidite da je to sve ok, jer se to ne odnosi na njih… Oni pričaju o spotovima, a odobravaju to što će neko nekom muško dete da siluje – kazao je Vučić i dodao da je Milivojević posle gostovao u svim opozicionim medijima.

Kako ističe, on se bavio činjenicama, nije dirao ničiju porodicu, a oni su napisali to što su napisali.

- Ja sam sinonim jer sam najveći borac za Srbiju. Bitno je to uraditi u dve faze, prva je samoviktimizacija, jer su oni žrtve jer su povredili poslovnik, a druga tačka je kriminalizacija države, kriminalizacija predsednika… A onda nisu imali argument ni za šta. Ništa nisu mogli da kažu, sve su bile izmišljotine – naglasio je Vučić i dodao je da je opoziciji najveći problem bio to što se on pojavio i što je pokazao razliku između ozbiljne politike i politike parola i kritike.

Predsednik je istakao da nije imao spremne nikakve fascikle.

- Ni o kome ništa nisam rekao. Nisam im pominjao decu, prodoice bilo šta. To izmišljaju. Rade to u dva nivoa, i to je taj hibridni rat proiv naše zemlje. Prva faza je samoviktimizacija, gde su oni žrtve kada im kažete da su prekršili poslanik. Njihov najveći problem bio je što sam se ja pojavio u Skupštini. Ja sam tamo bio 11 plus 14 sati bez prekida, nisam napustio nijednom. Oni svi zajedno, njih 10ak, 12 je bilo u sali isto koliko i ja. Kako mislite da me pobedite? Mislite da to narod ne vidi?

Kako ističe, on se bavio činjenicama, nije dirao ničiju porodicu, a oni su napisali to što su napisali. Osvrnuo i na to što opozicija nije pobedila na svom radnom mestu.

- Ja nisam driblao nikoga, ja sam iznosio činjenice, a činjenice uvek pobede. Bio sam tamo 11 plus 14 sati bez prekida. Ne možete tek onako da sedite 14 sati i da ne ustanete, ne možete u jednom danu da donesete tu odluku, treba da imate ozbiljne radne navike i da se koncentrišete. Pojeo sam jednu štanglicu čokoladice, pokušao sam krišom, to sam pojeo za ceo dan. Spremili su mi dva puta šumećih vitamina, ali nisam mogao da izdržim pa sam popio i sok. Ne postoji slučaj u Srbiji da smo imali manje odgovornu opoziciju.

(Kurir.rs)