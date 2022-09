OGLASIO SE ORGANIZATOR: Goran Miletić za Kurir: Ovo je najveći Prajd održan u Beogradu, jako smo ZADOVOLJNI! A evo šta kaže Vulin!

Parada ponosa, koja je u subotu održana u Beogradu u okviru Evroprajda, uprkos svim izazovima, pre svega bezbednosnim, prošla je u najboljem mogućem redu, pre svega zahvaljujući dobrom obezbeđenju policije. I sami organizatori za Kurir poručuju da su veoma zadovoljni, te da je ovo najveći Prajd koji je do sada organizovan u Beogradu.

Izazov

Iako je, istini za volju, bilo nekoliko manjih incidenata na ulicama prestonice uoči i nakon Prajda, sama šetnja protekla je bez incidenata, te je oko 10.000 učesnika u miru uživalo ispred zgrade Ustavnog suda, nakon čega su prošetali do Tašmajdana, gde su do kasnih sati održavani koncerti.

Kako je za Kurir poručio Goran Miletić, jedan od organizatora Evroprajda, ne može biti nezadovoljan.

foto: Beta/Miloš Miškov

- Ipak smo imali celu sedmicu, svih 130 planiranih događaja je održano. Takođe, činjenica da je bilo oko 10.000 na Paradi je velika stvar, to je najveći Prajd koji je do sada održan u Beogradu i jako smo zadovoljni. Iako je logistički bilo izazovno jer smo sve morali da uradimo u samo pet dana, budući da smo pripremali događaj na donjem Kalemegdanu. No, na kraju je ipak sve uspelo - kazao nam je.

Dodao je da je i malo nezadovoljan svime što je prethodilo Paradi.

foto: Zorana Jevtić, Nenad Kostić, Kurir

- Počev od prethodnih zabrana šetnje, ali i javnog mnjenja, koje se nikada nije više protivilo Prajdu. Mislim da neka mišljenja koja su izneta uoči Prajda nikome nisu bila potrebna u Srbiji u 21. veku - konstatovao je Miletić.

Odličan posao

Suzana Grubješić iz Centra za spoljnu politiku za Kurir pozdravila je činjenicu da je Prajd održan.

- Mislim da danas svi mogu da odahnu jer je jučerašnji Evroprajd, uprkos nekoliko incidenata, ipak održan, iako ne na način kako su organizatori inicijalno planirali. Policija je obavila odličan posao, sačuvala red i mir i bezbednost i učesnika i građana, i to je na kraju dana i najvažnije. Poštovanje ljudskih i manjinskih prava je fundament normalne i uređene države, a jednaka prava svih građana preduslov za društvenu stabilnost - ocenila je ona.

foto: Kurir

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin ocenio je da je Srbija tokom subotnjih dešavanja pokazala da je funkcionalna i organizovana država, snažna i sposobna da sprovodi svoje odluke i koja je u stanju da pruži punu bezbednost svojim građanima. Ukazao je i da državi nijedan ambasador nije naredio šta da radi.

- Srbija je pokazala da je organizovana i uspešna, ali je obezbeđenje gej parade MUP koštalo oko tri miliona evra. Bilo je angažovano skoro 6.000 policajaca, na koje sam ponosan, jer su profesionalno odradili svoj posao i sačuvali ličnu i imovinsku bezbednost svakog čoveka - rekao je Vulin. Konstatovao je da je šetnja Evroprajd 2022. bila zabranjena, ali da je koncert bio dozvoljen i da je policija obezbedila trasu od mesta okupljanja do Tašmajdana, gde se koncert održavao.

Privedeno 87 izgrednika Povređeno 13 policajaca, nijedan građanin Prema navodima ministra Vulina, nijedan građanin nije povređen, a 13 policajaca je lakše povređeno. Privedeno je 87 lica, protiv 11 su podnete krivične prijave, dok će ostale biti prekršajne. - Srpska policija je pokazala da je u stanju da sprovede naređenje predsednika Aleksandra Vučića da svi građani Srbije moraju da budu bezbedni i da njihova prava moraju da budu ispoštovana. Odluku da nema šetnje sproveli smo, hodali su tačno 150 metara od Ustavnog suda do Tašmajdanskog parka - rekao je Vulin na TV Pink.

I. Žigić/ Foto/Source:Zorana Jevtić, Nenad Kostić, Kurir