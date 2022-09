PUTIN MORA DA UMRE! NENAD ČANAK ŽESTOKO OPLEO: Đinđić je najveći krivac, Kosovo je srpska prevara, SPC nije hrišćanska crkva!

Lider LSV Nenad Čanak nije štedeo reči objašnjavajući šta to ne valja u SPC.

Lider LSV Nenad Čanak govorio je o greškama koje su pravili njegovi prijatelji - patrijarh Porfirije, Zoran Đinđić i Boris Tadić, zbog čega SPC po njemu "nije hrišćanska crkva", zašto je Kosovo najveća srpska prevara i šta će se desiti na kraju sa Vladimirom Putinom.

"Patrijarh Porfirije i ja smo dugogodišnji prijatelji ali to što se njemu dogodilo je za mene poražavajuće. Nikada gospodina Perića nisam video kao čoveka koji bi pristao na ovakav vid manipulacije. Čovek koji iz svoje ruke da orden crkve Viktoru Orbanu koji je par dana pre toga otkrio bistu Mikloša Hortija. U Vojvodini kada pomenete Hortija ja ne znam sa čime to da poredim.

foto: Printscreen/RTS

Hortijevcu su napravili raciju u Vojvodini u kojoj se još uvek nose crne marame zbog toga. Hiljade ljudi je ubijeno i bačeno u led pod Dunavom i Tisom. I sad najedanput - evo Orban je najbolji prijatelj Srbije. E pa neće biti. Orban je to dobio za promociju hrišćanskih vrednosti. Kakve su to hrišćanske vrednosti - žilet žicom na granicama, kada migrante ne primiti sa hrišćanskom ljubavlju nego ih šutirate na granici", rekao je Čanak u emsiji Nedeljom u 2.

"U SPC ima hrišćanstva koliko i seksa u braku. Vremenom sve manje, intervali su sve kraći a licemerje sve veće. E sad pošto ona traje od 1054. sad je došlo do toga da je to hrišćanstvo praktično isparilo. SPC nije hrišćanska crkva. Nema veze nikakve sa hrišćanstvom.

Kad god se pozivaju na nešto, pozivaju se na Stari zavet a ne na Hristove reči. I upravo je u tome problem što su se postavili u poziciju neupitnog tumača Hristovog učenja i napravili jeres hrišćansku a to je etnofiletizam. Jer ne možeš biti Srbin ako nisi zatucana krelikalna budala. To je otprilike plan i koncept. I onda se od toga proizvodi čitav niz netrpeljivosti. Najveći krivac za to što se događa proteklih dvadeset godina je Zoran Đinđić.

foto: Profimedia

On je bio moj prijatelj koji je tragično nastradao na radnom mestu. Ali taj isti Zoran Đinđić je iz dnevno političkog razloga dozvolio da uđe veronauka uđe u državne škole u sekularnoj državi. I to samo zato da bi stekao političku prednost nad Koštunicom koji je u tom trenutku bio predsednik republike. I vi onda ulaskom veronauke u državne škole iznegujete za tih 20 godina ove što jurišaju na policiju. Pa to su ti. A čime su plaćeni?

Odakle pare? Od toga što je Boris Tadić, opet moj prijatelj, predao NIS u ruke Gasproma što je bilo puštanje Rusa u društveni život u Srbiji. Oni su dobili ogroman potencijal da preko NIS-a i Gasproma plaćaju sav taj ološ, bandite i sve te stranke koje se zaklinju u Rusiju. Sećate li se Amfilohija Radovića koji je rekao da je "proklekt tri puta i tri hiljade puita ko uradi nešto protiv Rusije", reko je Čanak.

Lider LSV napominje da je Kosovo najveća srpska prevara.

"Evo zašto - Kosovo je nezavisna država, na Kosovu je ogromna većina stanovništva nespremna da živi u zajednici sa Srbijom, Kosovo je našlo svoj put da ih prizna stotinak država, Kosovo ima svoj unutrašnjopolitički život", rekao je on.

foto: Kosovo Online

Prema njegovim rečima Putina je opsela čitava priča da je neverovatno moćan, i pod tim utiskom je upao u Ukrajinu i, kako kaže, tu pogrešio.

"Umesto da se zadržao na Krimu on dođe u poziciju da hoće da osvoji Ukrajinu. Na Ukrajini se se brani evropska civilizacija. Putin ovo živ ne može da završi. Putin mora da umre. Da li će se baciti kroz prozor, ili će se ubiti ili će piti čaj sa novičokom. Nešto će se desiti. On ovo ne može da preživi. Na njegovo mesto će doći neko koga će Zapad sa olakšanjem dočekati kao reformatora.

foto: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Rusija se nalazi pred istorijskim pitanjem - šta se događa sa najvećom zemljom na svetu iz koje opada broj stanovnika a ogromni prostori u Aziji su potpuno prazni. Oni ne da ne mogu da brane Sibir nego ne znaju da li tamo imaju 5.000, 50.000 ili pet miliona KIneza. Ne mogu granicu da kontrolišu. I šta ćemo kad se Kina, koja odavno ima pretenzije na Sibir, se toga doseti. Živimo u užasno opasnom vremenu", rekao je Čanak.

Kurir.rs/Mondo