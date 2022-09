VUČIĆ IZ NJUJORKA: Svi koji su napadali policajce i narušavali javni moral - BIĆE KAŽNJENI!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je Srbija bila izložena ataku neodgovornih grupa sa svih strana

"Mi smo bili izloženi, kao i danas, ataku neodgovornih grupa sa svih strana. Lica koja su napadala policajce će odgovarati, kao i ona koja su narušavala javni moral skidajući gaće. Država se našla u situaciji da će, kakvu god odluku doneli, 80 odsto ljudi će vas podržati, ali to neće reći.

Dva sata se svelo na 10 minuta, koliko je trebalo policiji da ih sprovede do Tašmajdana. Dakle, nikakve šetnje tu nije bilo. Kažu, ubedio me Hil?! U šta me ubedio? Da ih policija sprovede kroz park? Pristojnost i predsednička funkcija mi ne dozvoljavaju da ih nazovem bednim lažovima, ali takvi su na političkoj sceni".

"Mi moramo da se izborimo za put pristojne i moderne Srbije, u kojoj će svi biti zaštićeni, u kojoj će svačija prava biti poštovana, ali u kojoj ćemo umeti da čuvamo naše nacionalne i države interese", poručio je predsednik Vučić.

Kurir.rs