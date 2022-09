NON-PEJPER JE ODGOVOR EVROPE AMERICI! Vesić: Evropske inicijative za Kosmet bile su mrtvo na papiru, KLJUČ JE OTVORENI BALKAN

Famozni non-pejper dokument koji predsednik Aleksandar Vučić nije hteo da primi zapravo je pokušaj zemalja Evropske Unije da pariraju sve jačoj inicijativi SAD na Kosovu i Metohiji.

Ovo je u gostovanju u jutarnjem programu Kurir televizije izjavio Goran Vesić, narodni poslanik i član predsedništva SNS.

- Non pejper je odgovor evropskih zemalja na jači uticaj SAD na Balkanu i njihovu podršku Otvorenom Balkanu jer sad mi govorimo jednim glasom. To pokazuje da Srbi i Albanci mogu da sarađuju. I Kosovu i Metohiji je mesto u ovoj organizaciji jer to predviđa rezolucija 1244 i danas ne bismo razgovarali o tablicama. Imate Vučićevu politiku saradnje i Kurtijevu samoizolacije. Sada u EU posle propalih inicijativa pokušavaju da pariraju SAD i predstave svoje predloge. Ako pitate i jedne i druge reći će da rade zajedno. Suštinski, najviše pomaka su učinile SAD jer su stale iz Otvorenog Balkana - rekao je Vesić.

Odgovarajući na pitanje voditelja Olje Lazarević i Vladimira Karalejića o pominjanju velikog državotvornog i nacionalnog pokreta, Vesić je rekao da se ne formira nova stranka.

foto: Printscreen

- U skladu s teškim vremenima u Evropi neophodno je da se i Srbija organizuje i da stranke koje žele opstanak i napredak Srbije dogovore oko najvažnijih nacionalnih pitanja. To ne znači formiranje nove stranke, nego zajednički stav o Kosmetu, vojne neutralnosti, ekonomskog napretka. To su pitanja koja ne bi trebalo da budu stranačka. Da nam je Srbija najvažnija, a ne da vodimo računa o interesima drugih zemalja - smatra Vesić.

Konstatiovao je da je velika prilika za to propuštena na poslednjem skupštinskom zasedanju.

- Nažalost, na sednici Skupštine nije postignuta saglasnost o Kosovu u Metohiji. Tamo je predstavljen izveštaj, a ne nikakva deklaracija, pa nije bilo razloga da se ne glasa za to. Pogotovo što su svi osim jedinog albanskog poslanika rekli da Ustav definiše status naše južne pokrajine. Jedan deo opozicije je nastupao razložno, ali imali smo i deo koji se ponašao neodgovorno, kritikujući bez nuđenja rešenja. Zamislite, bilo je predloga da se ponište svi potpisani sporazumi ili da se ne razgovara sa Eskobarom, predstavnikom najjače zemlje na svetu.

Istakao je da je položaj Srbije na međunarodnoj sceni promenjen zahvaljujući predsedniku Vučiću.

- Sad su svi razumeli da samoproglašena nezavisnost nije dovoljna već da moraju da razgovaraju s nama. A to nije bio slučaj do 2012. Nekada su nam govorili da sami odlučimo kako ćemo da priznamo Kosovo, a sad pokušavaju da pronađu razna rešenja. Istina, daleko su od idealnih i još će se na tome puno raditi. Takođe, treba istaći i ono što je predsednik Vučić govorio u vezi s našim ekonomskim interesima na Kosovu i Metohiji. Mi smo od 1960. do 1990. uložili 17 milijardi dolara u putnu, energetsku i telekomunikacionu infrastrukturu. Mi vraćamo kredite koje se tiču Kosova i Metohije. Kad bi se nama to priznalo, bili bismo vlasnici 90 odsto ekonomije na Kosovu i Metohiji.

