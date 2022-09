STAVIO SAM GRANU NA MESTO GDE JE STAMBOLIĆ ZAKOPAN! Komandant JSO otkrio sve: Nismo znali koga UBIJAMO, Legija je samo DONEO SLIKU

Misterija ubistva nekadašnjeg predsednika Srbije Ivana Stambolića rešena je u akciji "Sablja" 2003. godine kada su pripadnici Jedinice za specijalne operacije odveli istražitelje na Frušku goru i pokazali mesto gde je zakopano beživotno telo.

I dan danas za neke je misterija zbog čega bi Stambolić bio meta tadašnje vlasti, a kao u presudi za ubistvo Stambolića spominjala se i Mirjana Marković. Ono što je neosporna činjenica jeste to da je jedinicu JSO kontrolisala tadašnja vlast.

Žarko Popovoć Pop, bivši inspektor i načelnik Odeljenja za krvne i seksualne delikte MUP-a, otkrio je da je od Dušana Maričića Gumara je Popović saznao sve o ubistvu Ivana Stambolića na Fruškoj gori 25. avgusta 2000. godine.

foto: Printscreen YT

Popović navodi da je sve detalje o ubistvu Ivana Stambolića dobio od Legijinog člana “beretki” Duška Maričića Gumara, koji je posle Ulemeka postao komandant JSO, sve do njenog rasformiranja u martu 2003. posle ubistva premijera Zorana Đinđića.

- Gumar i još njih petorica su priznali to ubistvo. Svi osim Branka Berčeka, koji ga je ubio. A njega da sečeš nožem, nije hteo da prizna. Takav je tip. Gumar je rekao da su bili dežurni vod Antiterorističke jedinice na Banjici i da je Milorad Ulemek Legija došao jedno veče i doneo dosije na kome je stajala slika Ivana Stambolića. Opisao je kako im je Legija rekao “taj čovek trči svakog dana tu i tu. Ima takvu i takvu trenerku, smotajte ga” - vraća film Popović na reči Maričića.

Čuveni beli kombi kojim je otet Stambolić foto: printscreen Facebook/Predrag Bambic, EPA, Profimedia

Gumar je saznao da je na Fruškoj gori već bila iskopana rupa u koju je zatim ubačen Stambolićev leš.

- Odveli su Stambolića na Frušku goru. Berček je prišao i ispalio mu jedan metak 22-ku potiljak i gurnuo ga nogom u jamu. Polili su ga krečom, zatrpali zemljom i lišćem. I Gumar mi kaže:

- Ja namerno nađem jednu veću granu i navučem je da bi, ako zatreba, mogli da nađemo grob. Pazite, kako je on razmišljao. Ja sam ga pitao. “Gumare, jesi ti znao ko je Ivan Stambolić?”, a on kaže „Ne!”

Pitam ga: “Je l’ znaš ti ko je on bio, da je bio predsednik Srbije”, a on kaže: “Gospodine, ja nikad nisam čuo za tog čoveka.” Za njega je Stambolić neki kriminalac čim su ga ubili. On je pukao još kod nas i on sebe ne smatra kriminalcem - tvrdi Žarko Popović.

(Kurir.rs)

BONUS VIDEO

09:34 ZAKLJUČAO 6 ŽENA U FRIZERSKI SALON PA IH SILOVAO Inspektor šokirao svedočenjem: SILOVATELJ IMAO SNOŠAJ DOK SU GA VODILI U STANICU