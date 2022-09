SVE JE TEŽE BRANITI POZICIJU SRBIJE! Stižu otvoreni zahtevi da odmah uvedemo sankcije Rusiji

Ulazimo u vrtlog koji bi mogao da dovede i do planetarnog sukoba. Zapad sigurno neće odustati od daljih pritisaka na našu zemlju da se nedvosmisleno opredeli na čijoj je strani, ocenjuje Suzana Grubješić za Kurir

Još zaoštreniji konflikt između Rusije i Zapada i realna opasnost od izbijanja planetarnog sukoba doveli su i Srbiju u nezavidnu poziciju u kojoj trpi sve žešće pritiske da uvede sankcije Moskvi, ali i prihvati realnost na Kosovu i Metohiji, kako mnoge zapadne sile nazivaju svoj zahtev da se prizna kosovska nezavisnost. I prisustvo predsednika Aleksandra Vučića u Njujorku na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija poslužilo je evropskim zvaničnicima da mu isporuče još jednu turu pritisaka, zahtevajući da se Srbija odmah pridruži sankcijama protiv Rusije.

Mandatarka za sastav nove vlade Ana Brnabić rekla je juče da se Vučić u Njujorku bori za interese Srbije i potvrdila koje teškoće su pred njim i našom državom:

- Nikada nisu bili veći pritisci na Vučića i oni idu prema dve tačke: uvođenje sankcija Rusiji i finalno rešenje za KiM.

Vučić je u utiscima sa Ist Rivera istakao da je slika za sve teška, a za našu zemlju ne mnogo lakša.

- Mi ćemo u narednih sedam do deset dana donositi važne odluke, s kojima ćemo upoznati građane, i verujem da ću se tokom naredne nedelje obratiti i sa nekim merama i odlukama važnim za budućnost Srbije... Mi smo zbog Kosova u takvoj situaciji da možemo da imamo samo svoju stranu. Mi ne možemo da imamo stranu kao neki drugi - ovde je povučena linija, vi morate da budete ovde. Ne, mi moramo da budemo svuda zato što se borimo za goli život svog naroda i goli život svoje zemlje, i to je razlog zašto se tako ponašamo, i to je racionalno, ozbiljno i odgovorno ponašanje - izjavio je Vučić.

Upozoravajući na sve složeniji i zaoštreniji globalni kontekst, potpredsednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić ocenjuje za Kurir da će Srbiji biti sve teže da štiti svoje interese i brani sadašnju poziciju.

- Nadam se da je jasno da se nakon ruskog pripajanja Donjecke, Luganske, Hersonske i Zaporoške oblasti, koje će uslediti posle referenduma čiji rezultati se unapred znaju, otvara slobodan prostor za prisajedinjenje KiM Albaniji i da je kosovski presedan poslužio Rusiji kao izgovor, a ne kao odbrana srpskog teritorijalnog integriteta. Uz pretnje da će ukrajinski napad na te oblasti, a koje su deo ukrajinske teritorije, biti tretiran kao napad na Rusiju i da će se koristiti sva sredstva, uključujući taktičko, a možda i strateško nuklearno naoružanje, jasno je i da ulazimo u vrtlog koji bi mogao da dovede i do planetarnog sukoba. Zapad sigurno neće odustati od daljih pritisaka na Srbiju da se nedvosmisleno opredeli na čijoj je strani. To što je Srbija na svojoj strani i što prevashodno štiti sopstvene interese biće sve teže odbraniti u daljem razvoju događaja - objašnjava naša sagovornica.

Politički analitičar Dragomir Anđelković smatra da Srbija neće uvoditi sankcije Rusiji, jer bi time kapitulirala po pitanju Kosova i Metohije.

- To bi bio naš nacionalni sunovrat. Srbija je stalno pod pritiscima, a oni što nas pritiskaju da uvedemo sankcije Rusiji ujedno nam otimaju Kosovo, odnosno žele da odsečemo granu za koju se držimo. To je realnost koja traje. Kada bismo uveli sankcije Moskvi, na neki način bismo se odrekli Kosova, jer ne bi niko ostao da nas podržava u Savetu bezbednosti UN. Posle Putinovog govora i daljeg zaoštravanja odnosa sa Zapadom očekujem da bude manje pritisaka na nas. Srbija će u takvim okolnostima izaći iz fokusa Zapada, jer ovo više nije igra na poene, već postaje direktan sukob i manje im je bitno šta će Srbija da radi - izjavio je on za naš list.

Na marginama GS UN Vučić i Lajčak o daljim koracima Među brojnim sastancima i susretima na marginama Generalne skupštine UN Vučić je razgovarao i sa specijalnim predstavnikom EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. foto: Printscreen/Instagram/buducnostsrbijeav - Koristan razgovor s Miroslavom Lajčakom na marginama 77. Generalne skupštine UN i dobra prilika da još jednom istaknemo zalaganje Srbije u cilju očuvanja mira i stabilnosti celog regiona - naveo je predsednik Srbije na Instagramu. Lajčak je objavio da je s Vučićem razgovarao o daljim koracima ka normalizaciji odnosa Beograda i Prištine.

