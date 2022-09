ŠOLAKOVA ZAVERA O VUČIĆEVOM INTERVJUU ZA AMERIČKE MEDIJE PALA U VODU: Obućina htela da poentira, pa ispala smešna i zlurada

Mediji Junajted grupe Dragana Šolaka pokušali su da poentiraju u kritici predsednika Aleksandra Vučića, ali su po ko zna koji put ispali zlonamerni, pa i smešni.

Ovoga puta oštrica je bila u rukama novinarke Njuzmaks adrije Jelene Obućine koja je u utorak veče na početku emisije "Pregled dana" u zluradom tonu prokomentarisala kako je najavljeno gostovanje Vučića na američkoj televiziji Njuzmaks iznenada i bez objašnjenja propalo.

- Trebalo je da predsednik Srbije gostuje na Njuzmaksu. Ali, ne ovom našem, mi nismo dobri, nego američkom. Oni jesu. Najavio ga Ričard Grenel na Tviteru, retvitovao sam predsednik, pa Ana Brnabić, pa tabloidi. I na kraju - bi Tramp. Amerika se sa Vučićem nije budila, zašto - niko ne zna. Ali je zato Srbija sinoć krenula na počinak, a i večeras će. Zašto - svi znaju. To što je predsednik u Njujorku, ne znači da je narod sam. A on je tamo video ljude koje retko viđa - Ramu, Dritana i Kovačevskog. Plus predstavnike Maldiva, Gabona i Gvatemale. A sutra? Sutra će na Starici videti Zoranu Mihajlović, čekaće je Ćuta. Biće i profesori i Kinezi. Biće i aktivisti. Biće i Željko Veljković. Biće zanimljivije nego u Njujorku, tamo će nam ponuditi samo stare priče - rekla je Obućina u svom uvodniku.

Ipak, Obućina je očigledno istrčala pred rudu, jer je Vučić zaista gostovao na Njuzmaksu, i to kod jednog od najčuvenijih televizijskih autora Roba Finetrija.

Ono što bi Obućina, ali i sve redakcije u vlasništvu Šolaka sigurno morale da znaju jeste da je odlaganje ili pomeranje termina intervjua uobičajena praksa u tako živom i brzom organizmu kakav je televizijski program.

Upravo to se desilo i u slučaju predsednika Srbije - on je gostovao danas umesto juče i tu nema mesta nikakvim zaverama koje je Obućina plasirala.

