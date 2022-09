GORAN VESIĆ: Govor predsednika Vučića u UN je istorijski!

Član Predsedništva i narodni poslanik Goran Vesić kaže da je govor predsednika Aleksandra Vučića na zasedanju GS UN bio analiza postojećeg stanja u svetu, koji se zbog rata u Ukrajini suočava sa energetskim, finansijskim i problemima koji se tiču snabdevenosti hranom i da je sasvim jasno da taj rat polako postaje svetska kriza.

Vesić navodi da sa druge strane predsednik govori o očuvanju međunarodnih principa koji su važni da bi svet očuvao neku vrstu medjunarodne organizacije u kojoj mogu da se rešavaju problemi, kao što su povratak miru i očuvanje generelno stabilnosti i očuvanje teritorialnog integriteta suverenih zemalja. Jer ukoliko ne čuvamo suverenitet zemalja koje su medjunarodno priznate svet uvodimo u potpuni haos.

foto: Kurir televizija

- Kada je predsednik Vučić govorio o očuvanju teritorijalnog integriteta rekao je da su mnogi državnici govorili o tome kako je rat u Ukrajini, prvi rat na teritoriji Evrope posle Drugog svetskog rata, što nije tačno, jer je prvi rat bio agresija NATO pakta na Srbiju. Predsednik Vučić ne dozvoljava da se to zaboravi. Nažalost mnoge zemlje bi zaborave zato što Putin za svoju agresiju na Ukrajinu koristi iste izgovore koje je koristio NATO u svojoj agresiji na Srbiju. To je jedna neprijatna činjenica sa kojom se suočava zapad, jer sada im se vraća kao bumerang ono što je urađeno na Kosovu. Zapravo Putin kaže, ako ste priznali Kosovo i ako ste priznali tu samoproglašenu nezavisnost koja je takođe urađena suprotno međunarodnom pravu, onda zašto ne biste priznali na primer i otcepljenje Donbasa?! - rekao je Vesić na TV Pink i dodao:

- Upravo o tome je govorio predsednik Vučić, da je Srbija bila prva žrtva agresije i da se Srbija suočava sa oduzimanjem svog suvereniteta, jer deo zemalja koji je priznao samoproglašenu nezavisnost KiM, na sreću to je sada manjina u UN, mi imamo 101 zemlju bez ovih novih najavljenih nota o povlačenju priznanja u UN koje ne priznaju tu samoproglašenu nezavisnost. Oni nastavljaju sa kršenjem našeg suvereniteta i iz govora predsednika Vučića jasno u kakvoj se situaciji nalazi svet.

Vesić je naglasio da svet od Drugog svetskog rata nije bio u većoj krizi i da nikada nije bilo opasnije za svetski mi i dodao da je predsednik najveći deo svog govora posvetio Srbiji i Balkanu.

foto: Printscreen/RTS1

- Predsednik Vučić je svoj govor bazirao na tome da je Srbija posvećena mirnom rešavanju kosovskog problema, bez obzira na to kakve su nepravde učinjene prema nama. Da je bolje 100 godina pregovarati nego jedan dan ratovati. Da ćemo nastaviti da dajemo svoj doprinos za rešavanje i naravno, ponudio je rešenje, a to je Otvoreni Balkan, znači, saradnja između balkanskih naroda gde se kroz ekonomsku saradnju stvaraju preduslovi da se reše komplikovana politička pitanja - rekao je Vesić.

Na pitanje novinara da se osvrne na intervju koji je predsednik Vučić dao za CNN i njegovu izjavu da ne veruje da Putin blefira, kao i da je imao prilike da se susrtne više puta i sa Trampom i sa Bajdenon, Vesić je rekao:

- Predsednik Vučić je predsednik koji je zaista primer predsednika jedne male zemlje koja ima veoma široku diplomatsku aktivnost. I malo je predsednika koji su predsednici zemlje koja ima toliko stanovnika, koji takav intenzitet međunarodnih kontakata imaju na međunarodnoj sceni sa najvažnijim svetskim državnicima. Tu je svakako i Putin, tu je predsednik Si, tu su Tramp, Bajden i naravno, ljudi koji vode EU. Tako da to samo govori o ugledu koji on uživa u Međunarodnoj zajednici. Ali da se vratimo na to šta nama kao Srbiji donosi rat u Ukrajini. To nije srpski rat i mi ono što se dešava u Ukrajini, nije srpski rat. Naravno, da postoje posledice za Srbiju, kao što postoje posledice za čitavu Evropu. I mi smo deo Evrope, i ne možemo da izbegnemo posledice ekonomske, energetske i svake druge, jer nismo izolovano ostrvo. Ali to nije naš rat i mi u tom ratu ne treba da se opredeljujemo, kao što se ni ne opredeljujemo. Mi od početka imamo vrlo jasnu poziciju kad je u pitanju rat u Ukrajini. Osudili smo agresiju Rusije na Ukrajinu prvog dana, jer je to napad jedne zemlje na drugu, suverenu članicu UN. Nismo pristali na sankcije, jer smatramo da sankcije nisu delotvorno sredstvo međunarodne politike. Da suštinski nemaju svoj rezultat. Ako uvedete sankcije Putinu, Putinu neće ništa nedostajati. Nedostajaće nekim drugim ljudima, jer imamo takva iskustva, nama su uvođene sankcije i znamo kako je bilo kod nas - kazao je Vesić.

Ipak, Vesić dodaje da će posledice rata u Ukrajini biti zaista dugoročne i taj se rat, na žalost, neće očigledno brzo završiti. Čak i kada se završi na neki način, posledice će ostati, a to će između ostalog biti na žalost, podela sveta na dva dela.

- Mi se kao Srbija nalazimo u zapadnom delu sveta. Čuvamo našu vojnu neutralnost. Opredeljujemo se. Ali moram da kažem, mi nismo politički neutralni. MI smo deo Evrope. MI smo na putu ka EU i mi svoj život i svoj prostor za opstanak naše zemlje, za nastavak investicija, za rast BDP-a tražimo tu. I to je naša pozicija. Nije laka. Posebno je otežava situacija sa KiM, jer je ona dodatno otežana, s obzirom da su na nas sve veći pritisci, o tome je govorio predsednik Vučić, jer oni sa zapada žele da Putinu ili uzmu taj argument iz ruku, to je kako da kažem, sa njihove strane prirodno. I sa druge strane Putin će se sada pozivati između ostalog na ono što su uradili kosovski Albanci - izjavio je Vesić.

foto: Kurir televizija

Vesić je naglasio da je jako važno da razumemo gde je mesto Srbije i da se nemešamo u rat sa Ukrajinom jer to nije naš rat.

- Vreme je da, pošto to nismo znali u XX veku, da jednom izbegnemo jedan svetski rat, i da čuvamo svoje ljude i svoju zemlju. Da ne budemo baš mirođija u svakom ratu. Zato je Otvoreni Balkan rešenje. Zato što kroz Otvoreni Balkan sarađuju balkanski narodi, govor jednim glasom i spremamo, na kraju krajeva, ako mogu u jednoj rečenici, pa tako je ljudi nastala EU. Ona nije nastala kao politička zajednica. Nastala je kao ekonomska zajednica. Kao zajednica za ugalj i čelik, pa se širila u sve sfere ekonomske saradnje, da bi jednog dana postala i politička zajednica. Mi na Balkanu stvaramo Otvoreni Balkan gde su trenutno ekonomski procesi u prvom planu. Što naravno, ne znači da kada budemo rešili ekonomske probleme, kada budemo bolje sarađivali, stvara se uslov da se rešavaju politički problemi - kazao je Vesić.

Vesić je konstatovao da smo mala zemlja koja ne može sebi da stvara neprijatelje i da je Srbiji potreban mir.

- Na kraju, predsednik Vučić je u svom govoru rekao da Balkan ne može da izdrži još jedan rat, kao što ni Srbija ne može da izdrži još jedan rat. Nama je potreban mir, razvoj i čuvanje naših nacionalnih interesa uz to da ćemo da budemo vešti i da se trudimo da naša diplomatija postigne sve ciljeve koji nam trebaju. Zato je sjajno što predsednik Vučić upravo vodi takvu politiku. Srbija je primer jedne male zemlje koja je uspela da vodi svoju politiku, i to je jedina politika koja je dobra, jedina politika koja nudi opstanak našoj zemlji - zaključio je Vesić.

Kurir.rs