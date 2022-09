PRISUSTVOVAĆEMO VELIKOM SVETSKOM SUKOBU! Predsednik Vučić: Spreman sam da se borim da Srbija preživi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u Njujorku govorio o dosadašnjim sastancima i sinoćnom obraćanju tokom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, pa je istakao "da se neće u Srbiju vratiti sa ohrabrenjem, već sa duhom čoveka koji je spreman da se bori za svoju zemlju."

"Da zaštitimo svoje interese, da dovedemo nove investitore. Mi smo svoj posao pošteno i odgovorno obavili. Ja mislim da ovde niko nije imao tako dug sastanak sa gospodinom Salivenom. Je li to lako, ili jednostavno? Pa nije, ali nema kuknjave. I da li sam srećan i vidim nešto lepo na vidiku? Ne. I stalno me pitaju ima li nešto lepo. Pa nema, u svetu se ništa lepo ne dešava. U Srbiji ima lepih vesti, raste minimalac, povećanja plata i penzija. Ali u svetu će biti samo sve teže. A govorili su da sam drama kvin. A na kraju se sve ispostavilo kao istinito, da je drama kvin bio u pravu", dodao je on.

Vučić je podsetio da se on rukovodi logikom gvozdenih determinizama, i da ima ozbiljan tim.

"Da ja pričam narodu da će teći med i mleko i da će sve biti super. Pa hoće, ali to nema veze sa situacijom u svetu. Geopolitička situacija ide u kanal, i prisustvovaćemo velikom svetskom sukobu. A mi ćemo gledati da Srbija preživi. Živela Srbija", zaključio je Vučić.

(Kurir.rs)