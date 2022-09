SRPSKA STRATEGIJA PREMA AMERICI: Čvršće ekonomske veze Srbije sa SAD ublažile bi politički pritisak na našu zemlju!

Jedan od najefikasnijih načina da se ublaže politički pritisci na Srbiju jeste prelazak na teren ekonomije. Strategija Srbije da u fokus stavi jačanje srpsko-američkih veza u ekonomiji vidljiva je u gotovo svim razgovorima zvaničnika Srbije i Amerike, a poslednji sastanci predsednika Aleksandra Vučića u Njujorku na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija to su i potvrdili.

Značajnije prisustvo američkih kompanija u Srbiju sasvim sigurno bi amortizovalo političke pritiske jer bi Amerika imala interes da osigura stabilnost njihovog okruženja i poslovanje, ocenjuju sagovornici Kurira.

Zdravi projekti

Stručnjak za strana ulaganja Mahmut Bušatlija kaže za Kurir da strategija pravljenja čvršćih ekonomskih veza Amerike i Srbije počiva na ozbiljnoj logici, koja će sasvim sigurno ublažiti političke pritiske.

foto: Kurir Televizija, Shutterstock

- Amerika inače funkcioniše tako da gde nema ekonomske interese poteže za političkim pritiscima. Ako njihova preduzeća ulaze u neku zemlju, država mora da ih prati i da štiti njihove interese, a deo tih interesa svakako se poklapa sa interesima zemlje domaćina. To je već ekonomski aspekt koji određuje i američku politiku, tj. ona se svodi na to da pomaže svojim firmama. Poenta je da američke firme dođu ovde da zajednički radimo, da ulažu novac u naš razvoj. To je dobra vest i nadam se dobrom odzivu Amerikanaca, ali mi njima moramo ponuditi nešto, a to su zdravi projekti - objašnjava naš sagovornik.

On je uveren da bi inicijativa Otvoreni Balkan uz ekonomsko učešće na Balkanu vrlo ozbiljno zaživela.

- Do te mere da bi u neko dogledno vreme i Slovenci, i Hrvati, i Mađari, bez obzira na to što su u EU, pristali da uđu u Otvoreni Balkan. Jer, ekonomija je iznad toga. Sada je jasno da morate imati potpuno diversifikovanu ekonomsku saradnju sa svetom. U suprotnom, politički pritisci su neizdrživi. Ovo je svakako način da ih amortizujemo. Amerika bi na ovaj način zauzela direktan stav prema nama, a ne da nas maltretira kroz Evropu. To bi morala zbog prisustva svojih kompanija. Mislim da je to jako dobro i odlično je da se o tome priča. Jer, postoje ekonomski odnosi sa SAD, ali su oni skoro beznačajni i postoji ogroman prostor da se to poboljša - smatra Bušatlija.

Relaksiranje tenzija

Naučni saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu Aleksandar Mitić naglašava da je privlačenje stranih investicija u današnjim geopolitičkim i ekonomskim okolnostima izuzetno težak posao, a da su one iz Amerike posebno značajne.

foto: Kurir televizija

- U 2022. godini sve je manje stranih investicija, ne samo u regionu već i na globalnom nivou, što u svojim izveštajima potvrđuje i UNCTAD (Konferencija UN o trgovini i razvoju). U tom kontekstu, svaka investicija je za Srbiju izuzetno važna, naročito u oblastima vezanim za inovacije. Američke investicije su posebno interesantne u ovoj oblasti. U političkom kontekstu, američke investicije mogu da učvrste pristup zasnovan na relaksiranju tenzija putem ekonomske povezanosti i projekata poput Otvorenog Balkana, koji je zastupala Trampova administracija. S druge strane, nerealno je očekivati da će one moći da promene strategiju američke administracije na Balkanu koja ima za cilj legitimizaciju i legalizaciju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova kroz takozvano "prihvatanje realnosti" - objašnjava Mitić.

Američke privredne komore na Balkanu Nastavićemo da zagovaramo bolje investiciono okruženje Predstavnici američkih privrednih komora Albanije, BiH, Kosova, Severne Makedonije i Srbije usaglasili su se da će nastaviti da zagovaraju bolje poslovno i investiciono okruženje, ukidanje prepreka za slobodnu trgovinu i slobodno kretanje kapitala, robe i usluga, saopšteno je juče. Oni su tokom konferencije "Pametni gradovi" u Tirani govorili o nastavku ekonomske saradnje i podsticanju razvojnih šansi. Pored toga, američke privredne komore iz regiona obavezale su se i da će jačati međusobne veze i time zajednički sagledavati nove mogućnosti za saradnju. - U trenutku kada se čitav region suočava sa brojnim izazovima poput energetske sigurnosti, nedostatka ljudskog kapitala, poremećaja lanaca snabdevanja, trgovinskih prepreka, informacione bezbednosti i klimatskih promena, američke privredne komore pozivaju lidere iz regiona da ubrzaju reforme i ojačaju saradnju radi usaglašavanja ekonomija ove regije sa propisima EU i njenim planovima za digitalnu i zelenu tranziciju, kao i u cilju unapređenja odnosa sa SAD - navela je Američka privredna komora u Srbiji.

Kurir.rs