PREDSEDNIK VUČIĆ IZ NJUJORKA: Svet više nikad neće biti isti! Da zaboravim Kosovo? Da se pravim da 82 dece nije ubijeno

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u obraćanju naciji sumirao je utiske na kraju boravka u Njujorku, gde je učestvovao na 77. zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i održao govor o kome se priča, a pritom na marginama imao niz važnih sastanaka.

USPEĆEMO!

Upitan da li postoji šansa da Srbija od MMF dobije novi "stend baj" aranžman, predsednik kaže:

"Nadam se da hoćemo, to bi značilo dodatnu sigurnost i za kupovinu energenata. Da kažem neznalicama, mi smo uvek kupovali struju".

"Bezbroj je briga i problema, ali uspećemo. Naša zemlja će opstati. Gledaćemo da preživimo uz što manje muka za građane".

SRBIJA NEĆE GLASATI ZA ISKLJUČENJE RUSIJE

Predsednik je kazao da je gotovo siguran da će Zapad pokušati da isključi Rusiju iz Saveta bezbednosti UN.

"Srbija za tako nešto, za ograničavanje prava veta ili isključenje Rusiji neće glasati. Tu nemamo nikakvu dilemu. Za to im treba dvotrećinska većina. Oni mogu i da se pozovu na to da Rusija nije pravni naslednik SSSR. Ali postoji član mislim akta 108, na koji vidim da se spremaju da se pozovu. To bi bilo rušenje međunarodnog pravnog poretka. Za jednu od tih odluka im je potrebno da Kina bude uzdržana. Bog zna šta sve mogu da urade. To nije ni daleko, ni nemoguće. Za nas bi to bila katastrofa. Zbog KiM naravno".

"Teško vreme i veliko breme pred nama".

"Sve stručnjake ću, za izgovoreno u prethodna dva meseca, da pitam da li sam ja budala ili oni. Da vidim da li će ijednom da kažu izvini".

foto: Printscreen/Pink TV

NEĆEMO SE ODRICATI NAŠEG TERITORIJALNOG INTEGRITETA I NASTAVIĆEMO EVROPSKI PUT

Predsednik je prokomentarisao vest da Amerikanci i Britanci naoružavaju Kurtija.

"Pred nama je težak period, veoma težak. Ali možemo li da iskočimo iz sopstvene kože. Možemo li, kao što neki koji me kritikuju kažu, da smo sve dalje od EU kada pomenemo Kosovo".

"Za ljude koji nisu čitali vest, pisalo je da Kurti je tražio artiljeriju za domete veće od 10 kilometara".

"Svaki put kad pomenem Kosovo, dalji smo od EU".

Vučić je poručio da, ako bude izjavio da nećemo ići u EU zbog Kosova, niko sutra neće primiti platu.

"Tražite od mene da im kažem da me baš briga za Kosovo. Zašto to sebi radimo. Pustite nas da se snalazimo i vrdamo. I kada moram tako da kažem, ja ne shvatam da ljudi to ne razumeju. Mi nismo ni Amerika ni Rusija. Zaboravite svoje maštarije da smo Nemačka, Rusija ili SAD. Mi ne određujemo kuda svet ide. Mi se nećemo odricati našeg teritorijalnog integriteta, i nastavićemo naš evropski put".

"Da zaboravim Kosovo, da se pravim da ono 82 dece nije ubijeno"?

"Za nijansu smo manje mali nego što oni misle".

"Nećemo se odricati našeg teritorijalnog integriteta i nastavićemo evropski put Srbije".

foto: Printscreen/Pink TV

SVET VIŠE NIKAD NEĆE BITI ISTI

Predsednik kaže da je razgovarao sa Dmitrom Kulebom, potom japanskim ministrom spoljnih poslova, šefovima diplomatije Kostarike i Paname...

"Citiraću Kristalinu Georgievu iz MMF, ona je rekla: 'Ova zima će biti mnogo teška, a sledeća mnogo teža. Zato što su vlade i uštedele nešto novca za ovu zimu, ali će za sledeću biti to mnogo teže. Mnoge zemlje će nestati sa finansijskog radara. Mi moramo to da izbegnemo, da obezbedimo novac. Pitao sam kako da to radimo, i ona je rekla da moramo da radimo na finansijskim baferima ", počeo je Vučić obraćanje iz Njujorka.

"Pričao sam dugo sa Lavrovom. Zahvalio sam se na poštovanju teritorijalnog integriteta Srbije. Pričali smo i o energetskom aranžmanu. Imao sam i razgovore koje niste mogli da vidite. I sa Hohštajnom, Džimom o Brajenom. I sa Eskobarom. To su normalni uobičajeni razgovori. Ali sve što sam rekao da je bila tema razgovora sa Salivenom, bila je i tema sa Viktorijom Nuland. Važna nam je američka podrška zbog ekonomskih reformi. S druge strane, situacija se komplikuje, svet više nikad neće biti isti".

"Pojedini evropski lideri su tražili susret sa Lavrovom, a onda su morali da povuku taj zahtev, jer im je zabranjeno".

(Kurir.rs)