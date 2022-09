ANA BRNABIĆ U POSETI PORODICI NIKOLE NEDELJKOVIĆA: Vlada i predsednik neće ćutati na nepravde koje se dešavaju Srbima na KiM!

Vlada Srbije sa timom predsednika republike neće ćutati na nepravdu koja se dešava Srbima na KiM i bićemo tu i za Nikolu i njegovu porodicu, poručila je premijerka Ana Brnabić, koja je danas posetila kuću porodice Nikole Nedeljkovića, mladića koga je tzv. kosovska policija uhapsila priikom obeležavanja Vidovdana na Gazimestanu.

“Kao što je rekao predsednik Vučić u Njujorku, neki nas u Srbiji optužuju da što više pominjemo Kosovo, to smo dalje od EU, ali Vlada Srbije sa timom predsednika republike neće ćutati na nepravdu koja se dešava Srbima na KiM i bićemo tu i za Nikolu i njegovu porodicu.Tražićemo pravdu”, rekla je Brnabić posle obilaska porodice Nedeljković.

Ona je, kako Novosti prenose pisanja Tanjuga, istakla da je došla da porodici uputi pre svega ljudsku podršku, ali i da će učiniti sve da istera pravdu za Nikolu.

“Uhapšen je 28. juna na Gazimestanu, a onda osuđen na osam meseci zatvora bez ikakvih dokaza, sa nekim lažnim svedočenjima, da se uzvikivao neke parole koje izazivaju versku, nacionalnu mržnju i netrpeljivost”, rekla je Brnabić.

Žrtva bezumlja... Nikola Nedeljković foto: Printscreen/Kosovo onlajn

Ona je dodala da je došla i da skrene pažnju na to kako se sprovodi vladavina prava na KiM u kako to Aljbin Kurti kaže “demokratskijoj državi od Srbije”.

Ona je navela da je primer Nikole Nedeljkovića samo jedan u nizu primera koliko tamo, kako je istakla, ne postoji ni vladavina prava ni bilo kakva pravda kad se radi o Srbima.

“Nikola Nedeljović je momak koji nije kriminalac, on je društveno odgovorna osoba, humanitarac. Ono što je još zanimljivije je to što je prošle godine na sličan ili skoro istovetan način uhapšen državljanin Crne Gore Risto Jovanović. Risto Jovanović je uhapšen po prijavi istog policajca koji je ove godine uhapsio Nedeljkovića i po istom tom svedočenju i on je osuđen. Očigeledno je o čemu se ovde radi”, istakla je premijerka.

Ona je navela da od kada je Kurti u vlasti u Prištini čak za 50 odsto se povećao broj napada na Srbe na KiM, na srpsku imovinu, povećao se broj incicenata tako da je prošla godina završena sa 128 razicitih incidenata.

"Do sada imamo blizu 100 napada na Srbe samo ove godine i to prolazi nekažnjeno”, rekla je Brnabić.

Ona je ukazala da se poslednji veći incident desio 12. septembra kada je, kako kaže, pokušano ubistvo srpskog mladića od 19 godina Nemanje Mitrovića.

“Videćemo kakav će epilog toga biti, a sve se dešava 2022. kada je Kurti ukinuo pravo na glas Srbima na KiM, osnovno ljudsko pravo. Eto o takvoj se demokratiji radi”, rekla je Brnabić.

Poručila je da će u ponedeljak advokati odbrane podneti žalbu za Nikolu Nedeljkovića, a da će ona iskoristiti taj dan da se još jednom tim povodom obrati partnerima iz EU.

