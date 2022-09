PUTIN KORISTI PITANJE KOSOVA I METOHIJE DA BI OPRAVDAO NAPAD NA UKRAJINU: Vesić i Jovanović otkrili koliko je ugrožen naš region!

Nema sumnje da je mir u ovom trenutku najvredniji pojam u čitavom svetu, a on je sa svih strana ugrožen. Iako smo čuli da je bolje pregovarati sto dana nego ratovati jedan dan i da Balkan ne može da podnese još jedan sukob, sve ukazuje na to da je i naš region ugrožen.

Prvi koji zvecka oružjem je Aljbin Kuriti, predsednik privremenih insitucija u Prištini! On od zemalja Kvinte traži naoružanje u vidu raketa i osposobljavanje pripadnika takozvanih "Bezbednosnih snaga Kosova" da njima i rukuju.

Na drugoj strani sveta u Ujedinjenim nacijama još delikatniji problemi - kako postupiti dok rat u Ukrajini ulazi u sve krvaviju fazu i da li će zapadne sile pokušati da isključe Rusiju iz Saveta bezbednosti. Šta sve to znači za Srbiju, kako će EU i SAD reagovati na jasan glas predsednika Aleksndra Vučića da naša zemlja neće glasati za isključenje Rusije i ukidanja prava veta?

Na koji način ćemo uspeti da branimo teritorijalni integritet, nastavimo putem EU i da balansiramo u sve manjem manevarskom prostoru, a sve žešćim i direktnijim pritiscima za uvođenje sankcija Rusiji.

O ovim temama u Usijanju govorili su Goran Vesić, narodni poslanik i član Predsedništva SNS i Miloš Jovanović, lider Novog DSS i narodni poslanik.

foto: Kurir televizija

- Sve što Aljbin Kurti radi od kada je na vlasti je zveckanje oružjem i napadi na srpski živalj u južnoj srpskoj pokrajini. I to je sve što on može da ponudi svojim glasačima - istakao je Goran Vesić.

On nudi isključivo sukobe, jer ne može da ponudi bolji životni standard, istakao je Vesić i naveo da i Priština želi bolji život.

- Neće on dobiti to oružje kome se nada, ali to samo pokazuje koliko Evropa postaje nestabilno mesto za život zbog rata u Ukrajini i koliko je teška situacija u kojoj se nalazimo, jer svi pokušavaju da izvuku neku korist od toga - kaže Vesić.

Miloš Jovanović je istakao da je razoulcija 1244 prekršena onog dana kada je samoproglašena lažna država Kosovo, a ta rezolucija krši se i ako zemlje Kvinte zaista naoružavaju Prštinu.

- Mi moramo da se držimo te rezolucije, jer ona ide naruku nama kada je u pitanju očuvanje celovitosti naše teritorije, ali naoružavanjem Prištine ona se kriši i time je i prekšeno međunarodno pravo.To je za svaku osudu, ali mi zaista ulazimo u jedan period koji je delikatan za ceo svet, a često ne svojom voljom Srbija je bila uvučena u te velike svetske sukobe - istakao je Jovanović.

Veliko je pitanje da li smo mogli da izbegnemo sukobe koji su se odigrali u novijoj srpskoj istoriji, konsatovali su gosti "Usijanja".

- Naša pozicija se komplikuje sa eskalacijom u Ukrajini. Rusija sebi ne sme da dozvoli da bude poražena strana, a ni zapad neće lako odustati od svojih težnji. Ja ne vidim kako će se rešiti, u takvim okolnostima, mi moramo da učinimo sve da ne bude uvučeni u sukobe, a da ne uradimo ništa da zaokružimo tzv. državnost naše južne pokrajine. Ono što je rekao Aleksandar Vučić za registarske tablice, ja apsolutno podržavam. Neće biti jednostavno ne prihvatiti tablice i očuvati mir. Biće to hod po tankoj žici. Komplikovana je pozicija, moramo da se sačuvamo i voleo bih da se postavi koncenzus - kaže Jovanović, čije stranka nije glasala za izveštaj o KiM u Narodnoj Skupštini Srbije.

Goran Vesić je naveo da su Albanci radili sve ono što im nije dozvoljeno rezolucijom 1244.

foto: Kurir televizija

- Poraz sebi ne sme da dozvoli ni Rusija, ni Ukrajina, a ni NATO i sve pokazuje da će ovaj rat trajati dugo, posledice će biti dugoročne, a prva posledica tog rata je da se Evropa na dva dela. Mislim da nije dobro kada govorimo da je politika u vezi sa KiM pogubna, jer je to politika koja ide od 1999. godine, mi pokušavamo da iz jedne situacije koja je nemoguća. Sve su pokušaji je da uradimo nešto da bi naša situacija tamo bila bolja. Priština nije uspela da uđe ni ujednu instituciju, a prvi put imamo situaciju da i one velike sile sa kojima ne treba da se svađamo da smo uspeli da nametnemo to da bez Srbije i uvažavanja legitimnih srpskih interesa nije moguće trajno rešenje. I zato nama treba jedinstvena politika - kaže Goran Vesić.

Izveštaj o KiM

- Nikada nisam imao problem da kažem da je nešto dobro, meni je bitna Srbija i sve što se dobro radi imaće moju podršku. U izveštaju se govori o politici, a od 2008. godine se učestvuje u priznavanje secesionističkih institucija, a to nismo priznali ni vi, a ni mi. Vrlo je važno da se ta politika promeni, ono protiv čega sam ja glasao jeste primena Briselskog sporazuma i druga se ticala primene Borka Stefanovića, tehničkih sporazuma 2012. godine. Hajde da napravimo neko jedinstvo - kaže Jovanović.

Vesić se pozvao na reči Aleksandara Vučića da Srbija nije "banana država" i da se mora poštovati ono što je prethodno potpisano, ko god da ga je potpisao.

- Vladimir Putin koristi pitanje Kosova i Metohije da bi opravdao svoj napad na Ukrajinu i zato je važo da svi budemo saglasni u tome da je KiM pitanje države, a ne stranačko pitanje - kaže Vesić.

Mislim da Briselski sporazum nije morao da bude ovakav, istakao je Jovanović.

Briselski sporazum više ide u korist Albanaca, rekao je Jovanović, a na pitanje Gorana Vesića zašto ga oni ne poštuju ako je dobar za njih Miloš Jovanović je odgovorio:

- Zato što misle da su dovoljno jaki da ne sporvode nešto što njima smeta i kao takvo sićušno kao što je SZO njima smeta - istakao je Jovanović, koji je zaključio da mu je najbitnije da se svi ujedine oko politike koja će da menja ishod da bude malo više Srba i na KiM i u institucijama.

foto: Kurir televizija

- Važno je i da pored toga brinemo za egzistenciju naše države i našeg naroda u matici. Srbija mora da bude ekonomski snažna da bi mogla da brani svoje interese - istakao je Vesić.

Jovanović: Ne može Kosovo i Evropa

- Olaf Šolc rekao da, da bi Srbija morala da prizna tzv. Kosvo da bi ušla u EU, a to je i Sarkozi rekao. Imate i evropski put za tzv. Kosovo - kaže Jovanović.

Kuda ide politika Srbije odlučuju građani Srbije, a oni su glasali za nas, koji vodimo politiku Srbije ka EU, istakao je Vesić.

- Mislim da je za Srbiju veoma važno da se otvore sva pregovaračka poglavlja, da uredimo naše društvo po standardima EU, a da li ćemo mi postati njihova članica ili ne to je uvek politička odluka, i to se treba ostaviti za kraj samog procesa. Ako je cena samoproglašenje KiM mi tu cenu nećemo platiti, ali to ne znači da mi ne treba da nastavimo naš evropski put. Istovremeno mi treba da radimo na Otvorenom Balkanu, jer tako možemo da rešimo velika ekonomska pitanja - istakao je Vesić.

Jovanović je naveo da misli da je Srbija dovoljno kadra i sposobna da sama uredi svoju zemlju, po svojim merilima.

- Samo da nam objasnite odakle nam investicije - pitao je Vesić.

- Ja ne kažem da treba da podignemo zid, ali treba da nastavimo sa saradnju sa njim - kaže Jovanović, koji je dodao da samo želi da Srbija sija, a da ona neće sijati kao članica EU.

foto: Kurir televizija

Sankcije Rusiji

- Naša politika je bila potpuno jasna, mi osuđujemo agresiju Rusije na Ukrajinu, ali smo isto tako rekli da sankcije nisu adekvatno delotvorno sredstvo i mi ćemo se boriti da ostanemo dosledni u tom našem stavu kao jedina zemlje u Evropi. Vi danas u Beogradu imate i Ruse i Ukrajince i mi smo jedan od retkih evropskih gradova gde svi mogu da dođu. Mi ne vidimo nikakvu korist od uvođenja sankcija, ne vidimo šta bi to pomoglo da se reši - kaže Vesić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.