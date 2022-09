DA LI TREBA STALNO DA VAM SE CRTA? Šormaz za Kurir TV: Neuvođenjem sankcija Rusiji SAMO GUBIMO, nema više JEFTINOG GASA (VIDEO)

Dragan Šormaz predsednik Severnoatlantskog saveza Srbije gostovao je u Usijanju na Kurir televiziji gde se dotakao sankcija Rusiji koje su uslovljene Srbiji od strane EU i SAD.

- Poslednji podatak je da 71% srpskog izvoza u EU. U EU izvoze kompanije čije su investitori iz EU. Ako mi izgubimo status kandidata oni odlaze iz Srbije i više nemaš izvoz od 71% i nemaš 400.000 zaposlenih u firmama. Da li to treba da se crta stalno. Pa naravno da će uraditi jer su juče u Rusiji to uradili. Tojota je juče izašla. Znači 71% ide u EU, a 20% u region koji hoće u EU, to je 91% našeg izvoza. Samo 9% su ostali odnosno Rusija, Turska, SAD, arapske zemlje, severnoafričke države. Ako ne uvedemo sankcije Rusiji samo gubimo - rekao je Šormaz.

foto: Kurir televizija

- Koji jeftin gas? Nema povećanja cene gasa i nije povećanje nego je veći naš trošak. Mi imamo određenu količinu jeftino koju smo potpisali pre više od 10 godina, a sve ostalo plaćamo po berzanskoj ceni. Nama sada treba više jer je privreda napredovala za ovih 10 godina. Znači mi smo za milijardu evra platili gas više Rusima nego prošle godine. Nama nije gas toliko bitan već nafta, drvo i ugalj - dodao je Šormaz.

Podsetimo, iako od početka rusko-ukrajinskog sukoba situacija po našu zemlju nije bila nimalo laka i jednostavna, tek sada, kako rat postaje krvaviji i preti da ugrozi ceo svet, pojačavaju se i pritisci na Srbiju da se opredeli između Rusije i Zapada.

Nakon što je Srbija potpisala tehnički protokol o saradnji sa Rusijom, oglasile su se i Sjedinjene Američke države i EU, koje uslovljavaju Srbiju da uvede sankcije Rusiji.

Ambasador SAD u Srbiji Kristofer Hil ističe da niko u ovom trenutku ne treba da potpisuje nikakve sporazume sa Rusijom poručivši da očekuje od Srbije da ostane na putu evro-integracija i da u pogledu energetike, ali i na drugim poljima smanji zavisnost od Rusije.

foto: BETA/Amir Hamzagić

Iz EU stiže slična poruka u kojoj stoji da Srbija mora da usklađuje svoju politiku prema politici EU, što znači da mora da se uskladi i sa sankcijama ukoliko želi da ostane na putu evro-integracija.

Premijerka Ana Brnabić upozorila je da Srbija trenutno trpi najveće pritiske od 1999. godine i to sve zbog govora predsednika Vučića u UN gde je, kako kaže, "sasuo istinu u lice velikim silama"

