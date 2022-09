PRELOMNO: Izbori u BiH u nedelju, najneizvesniji i odlučujući za (de)blokadu vlasti!

U Bosni i Hercegovini u nedelju se održavaju opšti izbori, jedni od najkompleksnijih izbora u svetu. Biraju se članovi Predsedništva BiH i zastupnici u Parlamentarnoj skupštini BiH, zastupnici u parlamentima entiteta Republika Srpska i Federacija BiH, zatim zastupnici u skupštinama deset kantona u Federaciji BiH, kao i predsednik RS.

O veličini i složenosti ovih izbora govore i podaci Centralne izborne komisije BiH da će se na glasačkim listićima naći 127 političkih subjekata, od čega su 72 političke stranke, 38 koalicija i 17 nezavisnih kandidata. Na listićima će ukupno biti 7.257 kandidata.

Borba

Svaki birač će dobiti po četiri izborna listića. I u Federaciji i u Republici Srpskoj glasa se na državnom nivou i biraju se članovi Predsedništva BiH i delegati Parlamentarne skupštine BiH. Potom na entitetskom nivou, oni koji žive u Federaciji biraju članove parlamenta, kao i skupštine jednog od 10 kantona u kojem žive, a na koje je Federacija podeljena. Republika Srpska za to vreme bira predsednika i potpredsednika, kao i poslanike Narodne skupštine RS.

Ovi izbori se unapred proglašavaju za neizvesne i veoma važne za dalji politički život BiH. Iako se za predsednika RS bori 31 kandidat, prognoze na osnovu anketa su takve da će izborna utakmica biti najzanimljivija između Milorada Dodika (SNSD) i Jelene Trivić (PDP) za funkciju predsednika RS. Dodik jeste favorit, kao i Željka Cvijanović za srpskog člana Predsedništva BiH. I njihovoj SNSD daju se najveće šanse u trci za parlament RS.

Posebno zanimljiva borba prognozira se u taboru Bošnjaka i Hrvata na teritoriji Federacije BiH, koja je jedna izborna jedinica. Za bošnjačkog člana Predsedništva postoje tri kandidata: Mirsad Hadžikadić (Platforma za progres), Bakir Izetbegović (SDA) i Denis Bećirović (Ujedinjeni za slobodnu BiH). Izetbegovićeva SDA je u poslednjih 25 godina gotovo neprekidno na vlasti i sada opozicija prvi put ide sa idejom udruživanja oko jednog kandidata - Denisa Bećirovića iz Socijaldemokratske partije. Za hrvatskog člana Predsedništva BiH takmiče se samo dva kandidata (na prošlim izborima 2018. bilo ih je pet) - Borjana Krišto (HDZ) i Željko Komšić (DF).

Šanse

Diplomata i ekonomski stručnjak Draško Aćimović kaže za Kurir da će ovi izbori u BiH biti ključni za ulazak u zakonske okvire funkcionisanja vlasti.

- Ili će se to desiti ili će se nastaviti blokade. U sve su se umešale i strane obaveštajne službe, što ove izbore čini jako neizvesnim. Najveći problem BiH je dvodomni parlament i taj sistem je izvor teškoća u funkcionisanju, odnosno blokadi vlasti. To ne može funkcionisati u BiH i svi problemi se dešavaju zbog toga što Dom naroda može da blokira sve odluke, a to ne odgovara nijednom narodu. Ono što ćemo dobiti posle ovih izbora biće to da, ako hrvatska strana bude opet htela da blokira, Federacija na primer 12 godina nema vlast, a to šteti i RS.

Govoreći o izbornim prognozama, naš sagovornik ocenjuje da je u ovom trenutku najmanje neizvesnosti u izboru za članove Predsedništva BiH.

- Za srpskog člana Željka Cvijanović, prema svim anketama, vodi ispred Šarovića. U bošnjačkom delu je borba između Bakira Izetbegovića i Denisa Bećirovića. Prednost je na strani Izetbegovića, posebno posle prošlonedeljne debate, u kojoj je ostavio bolji utisak od Bećirovića. Za trećeg člana bore se Borjana Krišto i Željko Komšić. Prognoze i zakonitost su takvi da su se Komšiću značajno povećale šanse lošim nastupima Bećirovića. U izboru za predsednika RS, glavna borba se vodi između Dodika i Trivićke, i tu će se sve rešavati jer, ako Dodik izgubi, sve će se na tom delu promeniti. Trenutno su rame uz rame - objašnjava Aćimović.

ČINJENICE * BiH ima dva entiteta - Federaciju BiH i Republiku Srpsku * BiH ima tri predsednika - po jednog iz redova Bošnjaka, Hrvata i Srba, kao tri konstitutivna naroda * Zakon je ograničio broj uzastopnih mandata u izvršnoj vlasti BiH, tako da funkcioner posle dva vezana mora da pauzira jedan, pa može opet da se kandiduje

Izborni vodič Ko i kako bira U RS bira se srpski član Predsedništva BiH i za njega glasaju Bošnjaci, Hrvati i Srbi i ostali koji žive u tom entitetu. U Federaciji BiH se biraju hrvatski i bošnjački član Predsedništva BiH. Hrvati, Bošnjaci, Srbi i ostali ne mogu glasati za oba člana kolektivnog šefa države, već glasaju ili za Hrvata ili za Bošnjaka. Za poslanike u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, koji se sastoji od 42 poslanika, građani iz Federacije biraju 28 poslanika sa lista za izborne jedinice u ovom entitetu, a birači iz RS biraju 14 poslanika. Poslanike Skupštine RS (83) biraju građani koji su u biračkom spisku RS, dok Predstavnički dom Parlamenta entiteta Federacija BiH, koji se sastoji od 98 poslanika, biraju registrovani za glasanje u Federaciji BiH. Kandidat koji dobije najveći broj glasova biće izabran za predsednika RS, a dva kandidata koji se po broju osvojenih glasova nalaze na drugom i trećem mestu biće potpredsednici. U Federaciji BiH se pak indirektno biraju predsednik i potpredsednici.

