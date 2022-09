SITUACIJA POSTAJE DRAMATIČNA: Grubješić i Stojanović o pretnjama EP da će zbog Rusije uvesti sankcije Srbiji

Brutalni pritisci na Srbiju zbog sankcija Rusiji ne samo da su sve prisutniji već po svemu sudeći prelaze i u ucene i diplomatska ratovanja na relaciji SAD i EU protiv Rusije.

Kad se pomenu sankcije, scenario se poslednjih dana sveo na "ili će Srbija uvesti sankcije ili će Srbiji uvesti sankcije".

Kulminacija uslovljavanja očekuje se 6. oktobra u okviru samita povodom formiranja evropske političke zajednice na kom u Pragu prisustvuje i predsednik Aleksandar Vučić. On je povodom pritisaka rekao da se "ne bori ni za Putina, ni za Bajdena, već za žene i muškarce Srbije, za naše roditelje, našu decu i ovu zemlju".

Istakao je da će se za pritiske na Srbiju angažovati i političke stranke i mediji. Reakciju je zaoštrilo i potpisivanje plana konsultacije ruskog i srpskog Ministarstva spoljnih poslova, mada se radi o tehničkom dokumentu, koji je doduše došao u najnezgodnije vreme.

Sve jači pritisci na Srbiju bili su tema i večerašnjeg Usijanja, a Suzana Grubješić, potpredsednica Centra za spoljnu politiku i Miroslav Stojanović, nekadašnji dopisnik dnevnog lista Politika iz Nemačke, smatraju da te poruke treba shvatiti ozbiljno.

foto: Kurir televizija

Stojanović smatra da situacija postaje sve dramatičnija, ali navodi da ključ neće biti 6. oktobra.

- Situacija postaje sve dramatičnija, potpisivanje jednog tehničkog sporazuma, u drugim okolnostima, bilo bi zanemarljivo i gotovo niko ne bi primećivao. U ovim okolnostima, svaki detalj dobija razmere posebne vrste i predumišljaje. Ne mislim da će ključ biti 6. oktobra u Pragu - rekao je Stojanović.

foto: Kurir televizija

Grubješić tvrdi da ako Evropski parlament zapreti, on će to i uraditi.

Voditeljka Silvija Slamnig upitala je Suzanu Grubješić da li vidi EU više kao totalitarnu, a manje kao demokratsku.

- Ne, samo su se okolnosti promenile. Vi ste rekli da se odluke nekada donose jednoglasno. Doduše, ono što je prilično opasno za neki prekid pregovora, odluke se donose kvalifikovanom većinom. Ako Evropski parlament preti, on će to i uraditi. A to funkcionište tako što trećina članica, odnosno 9 od 27, ili Evropska komisija, daje predlog savetu koji se izjašnjava o prekidu pristupnih pregovora i to kvalifikovanom većinom. Neke odluke se donose jednoglasno uz pravo veta. Druga strana medalje je što se te odluke odnose kod otvaranja ili zatvaranja klastera i kod otvaranja i zatvaranja pregovora. U tom čitavom procesu koji je nama bitan odluke moraju biti jednoglasne - rekla je Grubješić.

foto: Kurir televizija

- Ova formacija socijaldemokrata je veoma jaka. Uticajni su i van parlamenta. Sada je desnica krenula u neki pohod po Evropi. Bez obzira na formalnu stranu da oni ne odlučuju, to je neka vrsta političke artiljerijske pripreme u kojoj se lakše povlače radikalni potezi. Međutim, vaganje je da li Srbiju gurnuti ili prigrliti - dodao je Stojanović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

49:18 USIJANJE 27.09.2022