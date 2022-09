ŽELIMO MIR I POŠTOVANJE TERITORIJALNOG INTEGRITETA SVIH ZEMALJA: Vesić o principijelnom stavu Srbije

Goran Vesić, narodni poslanik i član Predsedništva Srpske napredne stranke, rekao je danas da je Srbija principijelno osudila agresiju na Ukrajinu, da saoseća sa narodom Ukrajine i da želi da se uspostavi mir i poštuje teritorijalni integritet kako Ukrajine, tako i Srbije.

- Mi nemamo nijedan problem s Ukrajinom. Ukrajina nije priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, oni su slovenski narod i naša braća i sestre kao što je i ruski narod. Saosećamo se sa narodom Ukrajine u patnji kroz koju prolaze. Rekli smo da ne verujemo da su međunarodne sankcije delotvorno sredstvo međunarodne politike, zbog čega i trpimo pritiske - izjavio je Vesić za TV Vesti.

On se osvrnuo i na aktuelnu situaciju na KiM, kao i na zahteve Evropske unije prema Srbiji.

- Neke zemlje članice EU od nas traže da prilagodimo našu politiku, spoljnu politiku Evropskoj uniji, ali istovremeno ta ista EU nije otvorila Srbiji poglavlje 31 koje se odnosi na spoljnu, odbrambenu i bezbednosnu politiku. Da su otvorili Poglavlje 31. Srbija bi se samim činom otvaranja poglavlja imala obavezu da prilagođava svoju politiku spoljnoj politici EU. Znači od nas traže da uradimo nešto a istovremeno ne žele da nam otvore poglavlje pregovora koje bi nas obavezalo da to uradimo - naglasio je Vesić.

foto: Kurir Televizija

Kako je rekao, Srbija je zemlja koja pripada Evropi i teži da postane članica EU ali želi da vodi sopstvenu politiku, u interesu građana. Vesić kaže i da EU u zvaničnim dokumentima ne traži od Srbije da prizna nezavinost KiM pre ulaska u članstvo EU.

- Ta priča da je uslov EU da priznamo samoproglašenu nezavisnost KiM je netačna. Kada je EU počela pregovore sa Srbijom, u tom dokumentu stavljena je formulacija ’normalizacija odnosa’, a ne priznanje te samoproglašene nezavisnosti. Ta zvanična politika EU može da se promeni samo konsenzusom svih zemalja članica što nije moguće jerpet članica EU nije priznalo samoproglašenu nezavisnost KiM. Od nas EU zvanično ne traži da priznamo samoproglašenu nezavisnost. To su tražile neke zemlje članice ali ma koliko bile moćne ti njihovi zahtevi nisu zvanična politika ЕU. Za Srbiju je dobro da završimo pregovore sa EU, da usvojimo standarde u društvu, u kulturi, u upravi, u zdravstvu kao i u drugim društvenim oblastima. To je dobro za naše društvo. Da li ćemo na kraju tog procesa mi dobiti neki uslov koji ne možemo da prihvatimo ili nećemo, to je stvar političke odluke. Priključenje Evropskoj uniji uvek je politička odluka. Sasvim sigurno nećemo prihvatiti da budemo članica EU ako je cena toga da izgubimo KiM. Ali to nije danas važeća politike Evropske unije, tako da te dve stvari ne treba mešati - zaključio je on.

