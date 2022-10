NOVI PAKET SANKCIJA PROTIV RUSIJE ZAOBILAZI ZAPADNI BALKAN: Srbija nastavlja nesmetano snabdevanje naftom?

Novi paket sankcija EU protiv Rusije, po svemu sudeći, neće ugroziti snabdevanje Srbije naftom jer se očekuje da ministri energetike Unije odobre meru kojom će zemlje zapadnog Balkana biti izuzete od ograničenja u vezi sa ruskom sirovom naftom. Stručnjaci za energetiku ocenjuju da je ovo dobra vest i naglašavaju da je za Srbiju najvažnije da se ne zavrne ventil na Jadranskom naftovodu (JANAF) u Hrvatskoj, preko kojeg i naša zemlja uvozi ovaj energent.

Iste količine

Pomenuta mera EU zapravo ima za cilj da spreči zaobilaženje sankcija uvedenih za Rusiju, prenosi Radio Slobodna Evropa (RSE).

- Da bi se zaštitila energetska sigurnost zapadnog Balkana, potrebno je predvideti derogaciju, kojom bi se omogućio tranzit ruske sirove nafte naftovodom preko Hrvatske, pod uslovom da takav tranzit ostane u granicama prosečnih nivoa tranzita iz prethodnih godina kako bi se izbeglo zaobilaženje sankcija - navodi se u tekstu RSE, u kojem se citira predlog novih mera EU.

Dodaje se da se ova odredba odnosi na zemlje regiona koje nemaju izlaz na more i koje preko Hrvatske uvoze sirovu naftu. Mere postavljaju uglavnom ograničenja cene nafte i definišu zabranu transporta nafte čija cena prelazi dogovorenu ograničenu cenu, a koju treba da postavi EU. Unija je i u aprilu, prilikom usvajanja petog paketa sankcija protiv Rusije, na sličan način izuzela Srbiju i tako joj omogućila da nastavi neometano snabdevanje domaćeg tržišta naftom preko JANAF.

foto: Beta/Milan Obradović

Dobra vest

Nebojša Atanacković, počasni predsednik Unije poslodavaca Srbije i vlasnik privatne naftne kompanije, kaže za Kurir da je ovo značajna odluka za Srbiju jer se ona sirovom naftom ne može snabdevati drugačije.

- Nafta nam stiže jedino preko hrvatskog naftovoda. Krucijalno je da nam se ne zabrani pristup JANAF. Mi smo i do sada uvozili tek jedan deo ruske nafte. Najveći deo smo uvozili iz Iraka. Ono što je najvažnije jeste to što možemo da uvozimo preko JANAF, a čiju naftu, to je manje važno. Cena nafte se manje-više zna. Da nije ovog globalnog sukoba, Rusi bi svejedno po berzanskoj ceni prodavali svoju naftu. Situacija je takva da bismo sad i mi, ali i svi drugi, vrlo rado uvozili iz Rusije, jer se ruska nafta prodaje jeftinije nego na svetskoj berzi - objašnjava naš sagovornik.

Ivana Kljajić