VUČIĆ NA OTVARANJU GASNOG INTERKONEKTORA BUGARSKA-GRČKA: Čeka nas teška zima, stavite i balkanske zemlje na listu sa zemljama EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje danas ceremoniji u Nacionalnoj palati kulture u Sofiji povodom puštanja u rad gasnog interkonektora Bugarska - Grčka.

00:10 Predsednik Aleksandar Vučić u Sofiji prisustvuje puštanju u rad gasnog interkonektora

11.05 - Vučić: Važan projekat i za Srbiju

Predsednik je na početku obraćanja čestitao bugarskim i grčkim prijateljima puštanje u rad interkonektora.

- Niko od nas stvarno nije verovao da će ovaj projekat zaživeti. Pričali smo o tome, ali mislili smo da je to nešto luksuzno što se nikada neće ostvariti. Ali premijer Micotakis, Borisov i Petkov su videli to drugim očima, verovali su u ovaj projekat - rekao je on.

Vučić ističe da je ovaj projekat važan i za Srbiju, pošto će interkonektor između Srbije i Bugarske biti završen za godinu dana.

- Nadam se da ćemo sledeće godine imati ovakvu ceremoniju i u našoj zemlji. Kirjakos je govorio o ceni gasa. Ja verujem da ćemo imati tešku jesen i zimu. Gospođa Fon der Lajen se ne slaže sa mnom, ona je optimistična. Imao sam dilemu pre nego što sam došao, pitao sam se kako će me tretirati. Osećao se kao crna ovca, ali je ona veoma pristojna - rekao je predsednik kroz smeh, i duboko se zahvalio predsednici Evropske komisije.

On je rekao da će novi interkonektori sa Bugarskom i Severnom Makedonijom mnogo značiti za Srbiju, i da bez Evropske unije nikada ne bismo dostigli te ciljeve.

- Moram da kažem da bez našeg prijatelja Ilhama Alijeva ne bismo mogli da računamo na diversifikaciju gasa. Vidim dragi prijatelju da si sada veoma popularan u Evropi. Znate, ja sam mnogo puta pričao sa njim, ali više ga ne mogu dobiti na telefon. Ne znam šta je uradio u međuvremenu, ali ja bih voleo da saznam kako je to uradio - rekao je predsednik Vučić na šta je cela sala odgovorila smehom i aplauzom.

Vučić je poručio Ursuli fon der Lajen da utiče na zemlje EU kako bi pomogli balkanskim zemljama tokom energetske krize.

- Zahvalni smo za vašu podršku tokom korona krize, ali što se tiče novca, mi sada ne možemo da apsorbujemo troškove za gas. Stavite i naše zemlje, balkanske, na listu sa zemljama EU - rekao je predsednik.

10.34 - Fon der Lajen: Interkonektor dovoljan da pokrije potrebe Bugarske

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen rekla je da je ovaj interkonektor dovoljan da pokrije potrebe Bugarske i da je ovo odlična vest u ovom vremenu.

10.28 - Obraćanje domaćina

Domaćin ceremonije je predsednik Bugarske Rumen Radev, a prisustvuju i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajden, premijeri Grčke i Rumunije Kirjakos Micotakis i Nikolae Jonel Čuka, i predsednici Severne Makedonije i Azerbejdžana Stevo Pendarovski i Ilham Alijev.

9.54 - Predsednik Vučić stigao u Bugarsku

Vučić se po dolasku pozdravio sa domaćinom, predsednikom Bugarske Rumenom Radevim, a imao je priliku da razgovara i sa Ilhamom Alijevim, Ursulom fon der Lajen i ostalim državnicima koji prisustvuju ceremoniji.

Gasni interkonektor Grčka – Bugarska (IGB projekat) povezuje mrežu prenosa prirodnog gasa Grčke u blizini grada Komotinija sa bugarskom prenosnom mrežom u blizini grada Stare Zagore. Implementacija projekta ima za cilj da obezbedi diversifikaciju, ne samo ruta, već i izvora prirodnog gasa za Bugarsku i širi region.

U Beogradu je najavljeno da će tokom boravka u Sofiji Vučić imati bilateralni sastanak sa grčkim premijerom Micotakisom.

Nakon ceremonije, očekuje se obraćanje predsednika o sudbini Srbije u dramatičnim okolnostima, u kojima se nalazi.

