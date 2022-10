VUČIĆ O NAPADIMA IZ HRVATSKE: Oni su Hitlera dočekivali sa cvećem, a mi smo se borili protiv njega

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas ceremoniji u Sofiji povodom puštanja u rad gasnog interkonektora Bugarska - Grčka.

Predsednik sada govori o sudbini Srbije u dramatičnim okolnostima, u kojima se nalazi.

- Gas je sa druge strane, imamo milijardu kubnih metara gasa, dve milijarde kupujemo od Rusa i bilo bi idealno još jednu milijardu da kupimo na drugoj strani- rekao je Vučić i kaže da je zahvalan Evropskoj komisiji na podršci.

- Gradićemo intekonektor između nas i S. Makedonije, kako bismo mogli da se priključimo na tu TAP liniju. Razmišljamo i o drugim projektima, novim gasovodima na teritoriji Srbije i naftnim linijama, jer vidim da se mnogi hvale kako nam čine veliku uslugu pa da i to diverzifikujemo da možemo naftu da uzimamo i preko drugih izvora, a ne samo preko Hrvatske. Trenutno je teška energetska situacija, za nas je teže. Situacija je teška, kao što ste čuli. Ja to nisam krio, iako je Ursula fon der Lajen bila optimističnija. Videli ste da sam pred svima tražio da i zemlje Zapadnog Balkana dobiju sredstva da pokriju ogromne cene struje koju plaćamo. Samo zahvaljujući dobrom stanju naših finansija preživećemo ovu zimu. A šta ćemo sa sledećom zimom? Trudimo se i radimo, više ću o tome pričati 8. oktobra - najavio je predsednik.

On je kazao da će Bugarska sada imati mnogo bolju situaciju zato što će dobijati tečni gas iz Grčke i Azerbejdžana.

- Dobar posao rade Bugari. Što se nas tiče važno je sve. Nisam znao da li da plačem ili da vičem kada sam video šta se desilo na Severnom toku 2. Sada zamislite da se to desi negde u Crnom moru, i ostali bismo bez gasa. Zamislite da nismo pravili gasovod koji imamo, mogli bismo ljudima da kažemo već sada da neće imati struju 12 sati dnevno - kazao je predsednik.

Vučić ističe da je ključno da prežive kompanije u Srbiji, a potom je govorio o geopolitičkoj situaciji, i istakao da bi rusko pripajanje četiri ukrajinske oblasti moglo imati teške posledice po nas.

- Osim što postoji navijački diskurs u našoj zemlji gde 80 ljudi navija za Rusiju, a ostali za Ukrajinu. I jedni i drugi kažu da se srpski interesi štite podržavanjem nekih drugih. To je laž, srpski interesi se štite samo ako brinete o Srbiji, a ne o nekom drugom. To ne možete da izmenite, i ja neću da se dodvoravam nikome. Strasti su suviše jake kod nas, i emocije ne možete da pobedite. Potrebno je da se rukovodstvo ne vodi emocijama nego razumom - kaže on.

Predsednik je dodao da će pripajanje četiri regiona Rusiji rezultirati još jačim pritiscima na Srbiju.

Pritisci na Srbiju veliki

Predsednik je rekao da je Srbija pod velikim pritiskom, dodaje da one koji to ne osećaju briga za to.

- Mi ćemo ukazivati na pritiske koje trpimo ali i na našu potrebu da budemo deo sveta. Želim da i u najvećoj krizi izvučemo najviše za našu zemlju - rekao je Vučić.

Kako kaže, Srbija se bori za svoju politiku koliko god može. Predsednik je dodao da će pripajanje četiri regiona Rusiji rezultirati još jačim pritiscima na Srbiju.

foto: Printscreen Pink

- Imali ste i u Vladi neke koji su se sprdali sa nivoom pritiska. A onda se desilo da u jednom danu imamo pritisak da će EP doneto odluku o prekidu pregovora, pa su rekli da neće biti bezviznog režima, pa da će uvesti nama sankcije. Pa ako to nije pritisak, onda recite šta jeste. Jedino da nam neko stavi glavu na panj. Postoji u našem narodu nepodnošljiva lakoća neodogovornosti - rekao je Vučić.

Predsednik je kazao da se nije ni danas libio da iskaže stav Srbije, ali i da će dati sve da naša zemlja što bolje prođe kroz krizu.

Kada je reč o uvođenju sankcija Rusiji, predsednik ističe da se Srbija bori za svoju politiku, naša politika je definisana zaključkom Saveta bezbednosti.

O napadima iz Hrvatske

Nakon što je u hrvatskom nedeljniku Ekspres objavljena njegova fotografija sa Hitlerovim brkovima, uz Orbana i Melonijevu, Vučić kaže da nema problem sa time.

- To je sloboda medija. Radili su to i Angeli Merkel, za koju se vidi da je bila veoma mudra, pošto u njeno vreme nije bilo ovakvih sukoba. Meni tu samo je jedna stvar zaparala uši. Zamislite da oni koji su Hiltera sa cvećem dočekivali govore o tome onima koji su se od Hitlera borili od prvog dana. To više govori o njima - rekao je predsednik.

O izjavi pregovarača Manuela Saracina, koji je rekao da neće dozvoliti novu Republiku Srpsku na Kosovu, predsednik kaže da je to interesantna izjava.

- Nisam znao da o tome odlučuju Nemci, ja sam mislio da se o tome dogovaraju Srbi i Albanci. Ja njemu samo da poručim jedno, uz svo poštovanje: "Gospodine Saracin, neće biti ni nezavisnog Kosova onako kako planirate. Shvatio sam vašu poruku, nadam se i da ste vi razumeli moju poruku" - zaključio je predsednik Vučić.

Podsetimo, Vučić je o projektu rekao da je važan i za Srbiju, pošto će interkonektor između Srbije i Bugarske biti završen za godinu dana.

On je rekao da će novi interkonektori sa Bugarskom i Severnom Makedonijom mnogo značiti za Srbiju, i da bez Evropske unije nikada ne bismo dostigli te ciljeve.

Vučić je poručio Ursuli fon der Lajen da utiče na zemlje EU kako bi pomogli balkanskim zemljama tokom energetske krize.

