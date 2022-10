SANKCIJE RUSIJI I POGLAVLJE 31: Gajović objasnio zbog čega Srbija NIJE U OBAVEZI da usaglasi spoljnu politiku sa Evropskom unijom

Učešće predsednika Srbije Aleksandra Vučića na trilateralnom samitu Mađarske, Austrije i Srbije komentarisao je u jutarnjem programu Kurir televizije Aleksandar Gajović, novinar, književnik i nekadašnji sekretar u ministarstvu kulture i informisanja

- Ovo je jedan od poteza dobre diplomatije Srbije. Svaki susret našeg predsednika sa stranim liderima je važan. Ovog puta to je sastanak prijateljskih zemalja i oni idu u susret sprečavanju zajedničkih problema svih triju zemalja, a to je pre svega energetski problem. Biće to jedan koristan i dobar sastanak. Neće biti iznenađenje ako se potpišu i neki važni sporazumi - rekao je i Gajović i dodao:

- Članice evropske unije nervira svaki sporazum koji Srbija potpiše sa nekom od članica EU. Njima ne prija ni Otvoreni Balkan gde je Srbija lider. Svaki naš potez ka smirivanju situacije njima smeta. Oni bi voleli da smo u poniznom statusu kako bi nas pritiskali i ucenjivali.

foto: Kurur televizija

Učešće predsednika Srbije na sastanku evropske političke zajednice koje će se održati 6. oktobra u Pragu komentarisao je Milutin Ilić, predsednik nevladine organizacije Geopolitikon, koji je ocenio da će predsednik biti u vrlo nezavidnoj poziciji jer se očekuje insistiranje da Srbija uvede sankcije Rusiji.

Prof. dr Dejan Miletić konstatovao je da Srbija vodi rezonsku politiku i da se sankcije Rusiji ne uvode zato što postoji procena vlade da je to u našem interesu.

- Država prati šta može šta ne može, a za sada je procena države da sankcije nisu neophodne. Tendencija države je da ima rezonsko delovanje - ocenio je Miletić.

foto: Kurir televizija

Gajović se nadovezao i citirao poglavlje 31 pregovora sa Evropskom unijom koje nije otvoreno Srbiji, a u kojem se navodi da su sve zemlje članice dužne da prilagođavaju svoju politiku politici EU.

- Pošto to poglavlje nije otvoreno, mi u formalno-pravnom smilsu nismo u obavezi da uvodimo sankcije Rusiji, a nije otvoreno, jer bi otvaranje tog poglavlja značilo da smo jednom nogom u evrpopskoj Uniji, tj. da smo praktično postali članica. To od evropkse unije nije fer - ocenio je Gajović.

Kurir.rs

