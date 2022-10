ANALIZA KURIRA: ŠTA SU DONELI IZBORI U BIH! Milorad Dodik bliži pobedi za predsednika Srpske - Kako je Izetbegović IZGUBIO!

Kada se bude znalo da li je Milorad Dodik pobedio u tesnoj trci za predsednika Republike Srpske, čemu je bliži u ovom trenutku, može se smatrati dobitnikom opštih izbora u Bosni i Hercegovini, jer je koalicija koju je predvodio njegov SNSD, prema preliminarnim rezultatima, pobedila i u skupštini RS i u parlamentu BiH. Uz to, u Predsedništvu BiH ubuduće će sedeti Dodikova partijska saradnica Željka Cvijanović, koja je po broju glasova oduvala Mirka Šarovića u trci za srpskog člana. Iznenađenje izbora je poraz Bakira Izetbegovića za bošnjačkog člana Predsedništva BiH, jer je njega potukao Denis Bećirović (SDP). Hrvatsku stranu ponovo će predstavljati Željko Komšić (DF), koji je pobedio Borjanu Krišto (HDZ BiH).

JELENA TRIVIĆ, PDP Tražićemo nove izbore u RS foto: Profimedia l Jelena Trivić, kandidatkinja PDP na izborima za predsednika RS, izjavila je juče da je ceo izborni proces bio kontaminiran i zloupotrebljen, te poručila da neće odustati od toga da to dokaže. Ona je navela da je bilo nelogičnosti na nekim biračkim mestima gde nije imala nijedan glas. - Tačka preokreta desila se tokom noći, kad je CIK saopštio da nisu jasni rezultati jer birački odbori nisu dostavili na vreme rezultate u sistem. U jednom trenutku sve je stalo - rekla je ona i najavila da će tražiti da se izborni proces ponovi na nivou cele RS.

Analitičari za Kurir ocenjuju da će izbori gotovo sigurno doneti dugo očekivanu deblokadu institucija BiH. Oni ocenjuju da je srpski korpus na izborima pokazao jasnu sliku i najavio stabilnu vlast na svim nivoima, koja će nastaviti da brani nacionalne interese. Za razliku od toga, izbori su doneli svojevrsnu zbunjenost na bošnjačkoj strani, jer će Izetbegovićeva SDA, kako sada stvari stoje, biti dominantna na svim nivoima vlasti osim u Predsedništvu BiH.

Ključ odnosa

Diplomata i ekonomski stručnjak Draško Aćimović kaže da su Dodik i njegova koalicija apsolutni pobednici ovih opštih izbora.

- Za RS je dobro što će imati stabilnu vlast, što znači da će i predsednik RS i član Predsedništva BiH biti iz jedne političke opcije. Ta grupacija će imati i većinu u skupštini RS i u parlamentu BiH. Najvažnija i suštinska stvar je da se čuva sistem u RS. Bećirović jeste uzeo od Izetbegovića mesto u Predsedništvu BiH, ali je SDA, prema preliminarnim rezultatima, vrlo ubedljivo pobedila u parlamentu BiH, a još bolji rezultat imaju u parlamentu Federacije. SDA nije stranka koja je vezana za Bakira ili za bilo koje lice, nego je organizacija s jakom infrastrukturom. Ovo će stvoriti dosta problema u bošnjačkom korpusu, jer Bećirović će biti u Predsedništvu, ali njegova grupacija ne može sama napraviti vlast. SDA im ostaje dominantna, kao i HDZ, i u suštini ništa se ne menja. Borba da se Komšiću daju glasovi verovatno je koštala Izetbegovića - ocenjuje naš sagovornik.

Aćimović je ubeđen da će intervencija visokog predstavnika BiH Kristijana Šmita koja se tiče nivoa Federacije i nivoa BiH doneti deblokadu institucija.

- Svi detalji njegovih predloga će stvoriti uslove za deblokadu. U Šmitovom pismu postoji klauzula da će se morati uspostaviti međuentitetska saradnja, a to je ključ odnosa unutar BiH. Po prvim reakcijama vidimo da su i SDA, HDZ i drugi na hrvatskoj i bošnjačkoj strani zadovoljni, a što se tiče RS, u Banjaluci nema potrebe da bilo ko bude protiv toga jer je to nešto što je korisno - smatra on.

Produžetak agonije

Za spoljnopolitičkog komentatora Milovana Jovanovića najvažnije poruke ovih izbora su poraz Izetbegovića, Šmitov potez da nametne rešenje, debakl Šarovića, pobeda Dodika, ali i produžetak agonije za RS.

- Iznenađenje je da je u trci za člana Predsedništva BiH Bećirović pobedio Izetbegovića, dok su pobede Komšića i Željke Cvijanović bile očekivane. Iznenađujuće je i to što je SDA osvojila najviše glasova i pobedila za parlament BiH. Što se tiče RS, očekivala se neizvesna bitka. Da je Jelena Trivić dobila Dodika, to bi bila tektonska promena slična onoj u Srbiji 2012. godine. Ako se ispostavi da je Dodik pobednik, to će samo dodatno produbiti nezadovoljstvo, nezaposlenost, siromaštvo i druge probleme s kojima su suočeni građani. Biće to i produžetak agonije, jer je Dodik čovek koji je na crnoj listi SAD i neko koga međunarodna zajednica vidi kao jednog od najvećih problema u BiH - upozorava Jovanović za naš list.

Ovakve rezultate očekivao je politički analitičar Dragomir Anđelković, koji napominje da je opozicija naspram Dodika postavila ozbiljnog kandidata.

Istrošen

- Uz to i činjenicu da je Dodik dugo na vlasti, ovako mala razlika nije iznenađenje. Željka Cvijanović je protiv sebe imala Šarovića, koji je potpuno istrošen političar koji se i kompromitovao bliskom saradnjom sa Sarajevom. Srbi ga doživljavaju kao igrača Sarajeva. Dodikov SNSD je sa svojim koalicionim partnerima postigao odličan rezultat za zajedničke organe BiH, što garantuje da će tu RS nastaviti svoju dosadašnju politiku zaštite nacionalnih interesa. Za sada rezultati pokazuju da je SNSD prošao bolje nego na prethodnim izborima za skupštinu RS, a to nagoveštava da će formirati stabilnu vlast - kaže naš sagovornik.

Odlazak Izetbegovića i dolazak Bećirovića u Predsedništvo BiH za Anđelkovića nije gotovo nikakva promena:

- Bećirović nije umereniji kad je reč o vitalnim nacionalnim interesima. To je ista politika, samo deluje malo kultivisanije. Bećirović je isto pristalica unitarne Bosne, centralizacije i promene Dejtona. On je možda unitarista koji nije islamista, a Izetbegović je islamista koji je i unitarista. Posmatrano iz ugla Srbije, rezultati izbora su takvi da se gotovo ništa ne menja. RS ostaje stabilna i na putu čvrste odbrane nacionalnih interesa.

O ŠMITOVIM PREDLOZIMA Dodik: Ustupak Hrvatima, nema veze s RS l Lider SNSD Milorad Dodik rekao je da nametanje izbornog zakona BiH pokazuje nakaradan sistem BiH i da se Šmit na neki način želi dodvoriti Hrvatima. - Kristijan Šmit je kukavica i to je uradio pred sam kraj izbora, a sutra će, verujem, biti u Nemačkoj - rekao je Dodik, napomenuvši da se ove izmene ne odnose na RS. Kako je podsetio, Hrvati su devastirani u izbornom procesu BiH: - Željko Komšić je podvala Hrvatima i on je eksponent muslimanske politike.

POBEDNICI Željka Cvijanović l Nova srpska članica Predsedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da pobeda na izborima ništa ne menja u njenom odnosu prema tom telu. foto: Beta Miloš Miškov - Ni prema funkciji koju ću obavljati i činjenici da sam tamo u ime RS - poručila je Cvijanović i napomenula da joj Ustav pruža sjajnu zaštitu da reaguje svaki put kad se izglasa nešto što je u sukobu s nacionalnim interesom RS. Denis Bećirović l Denis Bećirović je iz drugog puta uspeo da pobedi na izborima za bošnjačkog člana Predsedništva BiH. On se obratio ljudima u Beogradu i Zagrebu: foto: AP/Armin Durgut - Vreme je da rešavamo otvorena pitanja i da više ne proizvodimo novo otvoreno pitanje... BiH i Hrvatska su države koje su oslonjene jedna na drugu. Vreme je da se razvija ekonomska saradnja i da se prestane sa svađama. Željko Komšić l Hrvatski član Predsedništva BiH ponovo će biti Željko Komšić, koji je najavio promene: foto: AP/Hannah Mckay - Čini mi se, nakon što sumiramo rezultate izbora, da se može govoriti o jednoj, ne radikalnoj, ali sigurno o promeni na političkoj sceni u BiH.

foto: Kurir

foto: Kurir

