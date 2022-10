VUČIĆ IZ BUDIMPEŠTE: Verujem da ćemo biti pod još većim ekonomskim i energetskim pritiskom, dolaze mnogo TEŽA VREMENA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je danas na trilateralnom sastanku u Budimpešti dogovoreno kako će i na koji način tri zemlje da se izbore sa migracijama.

- Mnogo tehničkih detalja treba da se razradi i to će naredne tri nedelje naši timovi da rade. Takođe smo pričali i o drugim važnim pitanjima iščekujući narastajući volumen sukoba u Ukrajini. Verujem da ćemo biti pod još većim ekonomskim i energetskim pritiskom. Ali, mi moramo da radimo, kukanje nas neće spasiti - kazao je Vučić nakon satanka sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom i austrijskim kancelarom Karlom Nehamerom u Budimpešti.

Vučić kaže da će se u četvrtak u Pragu sresti sa Ursulom fon der Lajen i da će tema razgovora biti predstojeća zima.

- Danas smo pričali o bezbroj važnih tema. Bili su tu i Peter Sijarto i Siniša Mali. Mnogo je važno da se govori i o finansijama da vidimo kako da rešimo probleme u budućnosti. Kad jedna Mađarska ima osnovnu kamatnu stopu od 13 odsto sve vam je jasno. Mi moramo da čuvamo svoju stabilnost. Ljudi za sada nemaju preveliki razlog za brigu, ali mnogo teža vremena tek dolaze - istakao je predsednik.

Vučić je naglasio da sve što smo stekli i zaradili možemo izgubiti za šest meseci zbog neodgovornosti lidera u svetu.

- Ključna borba biće da vidimo kako da sačuvamo nisku cenu struje i gasa. Ne samo za domaćinstva već i za kompanije. Kako da ne izgube svoje mesto u proizvodnom lancu. Tu najjači opstaju. Mali igrači nemaju šanse. Uskoro će u regionu doći do zatvaranja šoping molova. Ne isplati se ljudima više da plaćaju rentu - kaže Vučić.

Predsednik kaže da nam je do 31. marta ostalo nešto više od šest meseci i da je sada potrebno doneti odluku o početku grejne sezone.

Tema i investicije

Vučić je rekao da su danas tema razgovora bile važne investicije koje treba da obuhvate ceo Balkan.

- Vi znate da mi dobijamo naftu preko Hrvatske. I vi znate da tu nije bilo problema i pored često teških odnosa sa Zagrebom. Problem je u novembru kada više ne budemo mogli da uvozimo ruski gas. Moraćemo samo Kirkuk. I Maduro je nudio naftu, ali ovde kod nas će reći ne treba nam ovaj kvalitet nafte, već onaj, i tako dalje... Svi ćemo 31. marta analizirati ko je šta izgubio, ali će glavno pitanje biti ko će preživeti sledeću jesen i zimu - rekao je Vučić i dodao da će mali i slabi propasti već do marta, a da će malo jači dočekati sledeću zimu.

Predsednik Srbije je dodao se varaju svi koji misle da će brzo savladati i poraziti Rusiju i da ne veruje da će Rusi brzo savladati Ukrajinu koja ima široku podršku NATO.

- Pričali smo o uvezivanju energetskih sistema naših zemalja. Spremni smo da platimo da bismo mogli da računamo na deo električne energije iz NE Pakš 1 i Pakš 2 - otkrio je predsednik i dodao da je ovo najelegantnije rešenje, ali da ćemo razmišljati i o radu sa malim modularnim nuklearnim elektranama.

Sastanak u Pragu

Vučić je dodao i da za sastanak u Pragu još nema spremljenog dnevnog reda i da će se tamo okupiti zemlje sa različitih delova Evrope sa različitim stanovištima.

- Noćas sam razmenio poruke sa francuskim predsednikom o tome. Videćemo se u Pragu, a verujem i da ću uskoro imati priliku i da se ponovo vidim sa njim. Nadam se da će 2023. ponovo posetiti Srbiju što je veoma važno za nas - ističe predsednik.

Gasne rezerve na maksimumu

Vučić je rekao da smo napunili sa oko 380 miliona kubnih metara gasa naša skladišta u Mađarskoj.

- Ja sam zamolio da nas puste da ne punimo do kraja zbog novca. To je skup gas koji mi ne dobijamo od Rusa. Skupo je, ali smo napunili tih 380 miliona i imamo 286 miliona u Banatskom dvoru. Do čepa puno. Moći ćemo da povlačimo od 1. oktobra ukoliko nam zatreba. Imaćemo 10 miliona, što nije dovoljno za stoprocentnu potrošnju, ali će pokriti većinu. To smo obezbedili za više od dva meseca. Nikada to nismo imali - rekao je predsednik.

Dodaje da nismo izgradili sve objekte i napravili dogovor sa Mađarima mogli bismo da se "uhvatimo za uši i da igramo".

- Pitanje je da li će kompanije moći sve ovo da izdrže. Mi ih držimo na niskim cenama gasa i struje. Ne smemo da dozvolimo da ispadnu iz lanca proizvodnje. I kada uzimamo bilo za rolover ili za pokrivanje deficita mi moramo da uzimamo u dolarima pa da hedžujemo. Tu je sreća velika što smo završili ovo sa Emiratima zahvaljujući našem prijatelju šeiku Muhamedu - rekao je predsednik.