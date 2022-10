MINISTARSTVO PROSVETE ODVOJENO OD NAUKE? Ovaj ministar mogao bi da se vrati u vladu i deli resor s Ružićem, a kome ide ENERGETIKA

Rok za sastav nove vlade Srbije lagano ističe, a kako je najavila mandatarka Ana Brnabić, u njenom budućem kabinetu biće mnogo promena, novih lica, a neka ministarstva će biti podeljena, o čemu je Kurir i ranije pisao.

Prema našim nezvaničnim saznanjima, do podele bi moglo da dođe u Ministarstvu prosvete i nauke. Prosvetu bi, kako kaže naš izvor, mogao ponovo da vodi nekadašnji ministar Mladen Šarčević, dok bi socijalisti Branku Ružiću u tom slučaju mogli da pripadnu nauka i tehnološki razvoj.

Sudeći prema kratkom odgovoru koji nam je dao, Šarčević nije odbacio ovu mogućnost. Uz komentar da se po kuloarima "svašta priča", on je poručio:

- Ako se država uzela reformi, tu sam.

Inače, kako smo i ranije pisali, do podele bi moglo da dođe i u Ministarstvu saobraćaja i infrastrukture, a u tom slučaju, ukoliko bi uopšte ostala u narednoj vladi, saobraćaj bi mogla da vodi Zorana Mihajlović, a infrastrukturu doskorašnji zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

Na mesto Mihajlovićeve u resor rudarstva i energetike, prema nezvaničnim informacijama, mogao bi da se vrati socijalista Aleksandar Antić, koji je trenutno na poziciji v. d. direktora "Koridora Srbije".

Da će Vesić biti deo vlade, potvrdila je i mandatarka Brnabić na TV Blic.

- Volela bih da vidim Gorana u svom timu, na jedan ili drugi način. On je izuzetno efikasan, stvarno jako, jako posvećen i čovek koji se nikad nije libio da uči, da stiče nova znanja, da bude u korak sa trendovima. To je ono što nama treba u vladi, tako da bih volela da ga vidim u svom timu - istakla je Brnabićeva.

Komentarišući ove reči mandatarke Brnabić, izvršni direktor agencije "Faktor plus" Vladimir Pejić kaže da je to potvrda da će Vesić sigurno biti deo nove vlade, i to najverovatnije upravo kao ministar infrastrukture.

- Vesić će sigurno biti deo nove vlade. U to nema sumnje jer je to, možda ne na najdirektniji način, ali na indirektan svakako, potvrdila i mandatarka Brnabić - naglasio je Pejić. Dodao je da je o ostalim spekulacijama teško komentarisati jer se do sada često dešavalo da se neka imena pojavljuju kao gotovo sigurna, pa se posle ispostavi da to baš i nije tako.

- Isto je sa onima koji su gotovo sigurno otpisani, pa na kraju ponovo budu u vladi. Zato ne bih licitirao i komentarisao nagađanja, već samo ono što je za sada sigurno - objašnjava Pejić.

On kaže i da je iznenađen mogućnošću da se Šarčević vrati u vladu i da ponovo bude ministar prosvete.

- Iskreno govoreći, ta informacija predstavlja veliko iznenađenje za mene - rekao je Pejić. Aktuelni ministar saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, prema našim informacijama, viđen je za funkciju ministra privrede. I Irena Vujović trebalo bi da ostane u novoj vladi, ali najverovatnije kao ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok bi na čelo Ministarstva za zaštitu životne sredine, koje je dosad vodila Vujovićeva, mogla da dođe Jadranka Joksimović, aktuelna ministarka za evropske integracije, oko čijeg ministarstva se lome koplja, pa su najviđeniji za njenu naslednicu Suzana Grubješić i Milan Antonijević.

Aktuelna ministarka za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić mogla bi u narednom sastavu vlade da dobije mesto ministra zdravlja, mada je za ovu funkciju u igri i neurohirurg dr Danica Grujičić. Međutim, vrlo lako bi moglo da se dogodi da nijedna od njih dve ne sedne u fotelju ministra zdravlja ukoliko taj resor pripadne socijalistima, o čemu se još uvek veća.

Veća se o resorima Dačić, Vučević i Mali jedini sigurni Lider socijalista Ivica Dačić, posle dvogodišnje pauze, vratiće se u izvršnu vlast, i to na mesto zamenika premijera, koordinatora službi bezbednosti i najverovatnije ministra unutrašnjih poslova. Takođe, u vladu ulazi i Miloš Vučević, koji bi, osim mesta vicepremijera, prema nezvaničnim informacijama, mogao da zauzme funkciju ministra odbrane. Siniša Mali ostaje na poziciji ministra finansija i potpredsednika vlade.