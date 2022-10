OPASNO: SRBIJU BI DA UVUKU U POLITIČKO-ŠPIJUNSKI RAT! Analitičari: Pokušavaju da nas prikažu kao zlikovce!

Upad rumunske policije u sedište "NIS petrola" u Temišvaru zbog navodne sumnje da su informacije u vezi s rezervama nafte u toj zemlji stigle do Beograda i Moskve nema nikakve veze s ratom za energente, ocena je i predsednika Vučića i stručnjaka za bezbednost

Upad rumunske policije u sedište "NIS petrola" u Temišvaru zbog navodne sumnje da su informacije u vezi s rezervama nafte u toj zemlji stigle do Beograda i Moskve nema nikakve veze s ratom za energente, već s političko-špijunskim ratom, ocenio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Bezbednosni stručnjaci istog su mišljenja - da je reč o svojevrsnom špijunsko-političkom ratu, ali dok jedni smatraju da iza svega stoje najmoćnije zapadne zemlje, drugi su stanovišta da je sve, kao i u nekim ranijim slučajevima, zakuvala Rusija!

Disciplinovanje

foto: Printscreen/TV Pink

Kako je ukazao predsednik Srbije, to što se desilo u Rumuniji ima za cilj da se dodatno disciplinuju oni za koje neki smatraju da su neposlušni.

- Pritom, uopšte ne isključujem mogućnost realne krivice NIS, ali ne znam šta je slučaj, niti sam se time bavio. Važno je da istaknem da tu nema srpskih državljana, to s nama nema veze. Uglavnom su Rusi u pitanju, ali tražićemo dodatne informacije od rumunske policije. Oni optužuju jednu ćerku kompaniju NIS da je odavala podatke ili ne znam šta. U svakom slučaju, samo nam je još to falilo, kao da svakog dana uzmemo kamen i boga gađamo. Ajde sada objasnite da to nema veze sa srpskom državom kada će u svim svetskim vestima da se objavi kao kompanija iz Beograda - konstatovao je Vučić.

I stručnjak za bezbednost Miroslav Bjegović za Kurir ocenjuje da pojedine zapadne zemlje u ovom slučaju pokušavaju da prikažu svetu kako je Srbija negativac koji je udružen s Rusijom.

foto: Printscreen/Happy TV

- Očito da strani obaveštajni centar moći u Rumuniji, preko uprave za organizovani kriminal, želi da prikažu kako se Srbi i Rusi udruženo bave špijunskom aktivnošću koja je usmerena na energetsku bezbednost Rumunije, iako među uhapšenima nema srpskih državljana, već samo ruskih i rumunskih. Verovatno su namere da Rusiju eliminišu iz posla ispitivanja zaliha nafte na ovom prostoru, a Srbija da se etiketira kao ruski verni saučesnik, zbog čega bi imala određene posledice po pitanju energenata. Sve ovo je zapravo još jedan od osmišljenih scenarija zbog čega bi Srbija trebalo da uvede sankcije Rusiji - smatra Bjegović.

Namere

S druge strane, Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu za Kurir kaže da, u trenutku kada nemamo dovoljno podataka u vezi sa ovim slučajem, može se konstatovati da su rumunske vlasti razbile još jednu grupu ruskih ilegalaca, zamaskiranih i ugrađenih u kompaniju u ruskom vlasništvu.

foto: Kurir televizija

- Možemo pretpostaviti da je ta grupa špijuna imala druge namere i ciljeve u odnosu na javno saopštene aktivnosti industrijske špijunaže. Rusija vodi pravi špijunski rat, imali ste slične incidente i rasplete u Bugarskoj i širom Evrope od početka agresije na Ukrajinu. Na ovom mestu jako je važno da Srbija sačuva svoj ugled kako ne bismo dozvolili zlurade komentare i napade na našu državu - kazao je Obradović.

Podsetimo, rumunski mediji su, izveštavajući o slučaju u NIS, naveli da je reč o državljanima Moldavije i da su na važnim mestima u rumunskoj filijali "NIS petrola".

Pretresali i domove zaposlenih Odneli kompjutere i dokumenta Brigada za organizovani kriminal Rumunije pretresla je prekjuče kancelarije kompanije "NIS petrol", ali i domove zaposlenih u toj kompaniji u Temišvaru i Bukureštu. Ukupno je izvršeno devet pretresa, a iz kancelarija su istražitelji odneli nekoliko kompjutera i dokumenata. Najmanje osmoro ljudi odvedeno je na saslušanje u sedište Direktorata za istraživanje organizovanog kriminala i terorizma u Temišvaru. Vlasti Rumunije podigle su krivičnu istragu protiv četvorice radnika ogranka kompanije "NIS petrol" u Temišvaru zbog curenja osetljivih informacija o nalazištima nafte u Rumuniji.

Ivana Žigić/ Foto/Source:Printscreen Pink