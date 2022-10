AFERA NIS: ŠPIJUNAŽA U RUMUNIJI?! Bivši kontraobaveštajac: Evo kako pokušavaju da Srbiju uvuku u hibridni rat!

Rumunska policija je juče ujutru upala u sedište kompanije NIS Petrol u Temišvaru u okviru istrage o curenju osetljivih informacija o rezervama i nalazištima nafte i gasa u Rumuniji od 2014. godine u okrugu Timiš. Navodno su te informacije stigle do Beograda i Moskve, kako navode mediji.

Rumunsko tužilaštvo je podgilo četiri optužnice. O ovome je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekavši "samo nam je još to falilo". On je otkrio da među osumnjičenima nema građana Srbije i da hapšenje nema veze sa ratom za energente, već sa političko-špijunskim ratom.

O ovoj temi govorili su Mladen Radulović, urednik Kurira i bivši kontraobaveštajac Ljuban Karan u emsiji "Usijanje" sa Silvijom Slaming na Kurir televiziji.

- Veoma je malo informacija o samom događaju. Ja ovo ne vidim kao nekakav atak na Srbiju što se sa Rumunijom tiče. Oni nikada ne bi nama pravili probleme, kao i mi njima kada je u pitanju špijunaža. Kroz ove pritiske na Rusiju javlja se i neka kolateralna šteta. Kada se proteruju diplomate to je zadnja etapa pred eskalaciju sukoba. To su politički i diplomatski razlozi, ali jedna strana tih postupaka se ne vidi: proterivanjem diplomata ometa se obaveštajni rad Rusije. Nije tajna da su ambasade i špijunski centri, jer one prikupljaju na legalan način podatke. Kada proterate amabasadore jednoj državi, njima ostaje da špijuniraju na nelegalan način - kaže Ljuban Karan.

Rusija je u ovom trenutku prinuđena da skuplja podatke ovim putem, koji nije legalan.

- Svakog možete osumnjičiti za obaveštajni rad, svakog diplomatu. Njima je lako i podmetnuti - kaže Ljuban Karan.

Ovo što sam ja video nema neke velike veze sa špijunažom, oni se sumnjiče da su odali neke rezultate ispitivanja nafte koja tek treba da eksploatiše. Druga stvar je ko je istraživao tu naftu u Rumuniji, Gasprom preko NIS-a. To je izmišljen povod - kaže Karan.

Radulović je zaključio da je u pitanju klasičan pritisak na našu zemlju, koji se povećava sa dolaskom hladnog vremena.

- Očigledno je reč o nekom sukobu, kada se zdravorazumski pogledaju činjenice,nema nikakvog razloga za bilo kakvu sumnju. Svi ti podaci su veoma transparentni. Zna se da je Rumunija bogata naftom i da je ona najveći izvoznik nafte u Evropi posle Rusije - istakao je Radulović.

Sada čekamo da se vratimo na besmislenu aferu da se Srbija optuži za to, a sam predsednik je rekao da Srbija nikako nije upletena u to.

- Može biti posredi zlonamerno povezivanje Srbije sa ovim slučajem. Nis je uložio ogromne pare za istaživanje nafte u Rumuniji. Već imamo izvoz sa tih polja u EU i to interesuje zapad i zapadne kompanije, da izbace one kompanije koje imaju veze sa Rusijom. Zapadni centar moći meša prste u to. Mogu da se kladim da su američke službe dale spisak Rumunima ko je špijun i koga treba hapsiti - kaže Karan i zaključuje da je na meti sve što ima veze sa Rusijom.

- Oni koji nama ne žele dobro, podvode nas pod istu sumnju i istu vrstu pritiska - zaključio je Karan i dodao da je krivično delo špijunaže individualno delo i individualna odgovornost i nema nikakve veze sa nekom kompanijom ili zemljom.

Nema nijedne krivične prijave za špijunažu, ali ima za nepropisno baratanje informacija iz računara i sa dokumentima, kaže Karan.

- Uzeti neku stranu kompaniju koja istažuje naftu u jednoj zemlji i očekivati da će to ostati poverljiva informacija je van pameti. To je izmišljen povod za dizanje temperature u regionu. Ta odgovornost je individualna i treba da odgovaraju oni koji su to radili - kaže Karan.

Špijunaža se veoma teško dokazuje.

- Službe najčešće otkrivaju špijunažu kod primopredaje informacija, oni mogu imati dokaze i za to mogu biti osuđeni, ali ja tvrdim da u Rumuniji nisu u pitanju bombastične informacije da bi se sada pričalo o špojunaži - kaže Karan.

Srbija je na udaru metoda hibridnog delovanja, i znamo da će ovo biti zloupotrebljeno, kaže Karan i tvrdi da je dobro da se unapred iznesu neke činjenice - kaže Karan.

- Očekujte neočekivano. Hibridna dejstva na Srbiju se primenjuju u smislu veoma velikih vojnih pritisaka. To nam se stalno nameće i kao pretnja ratom. Onda ekonomska izolacija, presecanje energenata, pretnja sankcijama i povlačenjem investicija, sve je vrsta hibridnih pritisaka. Razne glasine, podmetanja... Vidite šta se u Hrvatskoj događa sa predsednikom Vučićem, vidite šta Aljbin Kurti radi... Ima mnogo pritisaka - kaže Karan.

