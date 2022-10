OBEĆAVALI NAM ULAZAK U EU 2004. UZ JEDAN USLOV! Nebojša Čović o 5. oktobru: Nikada nisam video toliki stepen IZDAJE I LICEMERJA

Na današnji dan pre 22 godine odigrala se petooktobarska revolucija u kojoj je svrgnut tadašnji predsednik SRJ Slobodan Milošević.

Više od dve decenije kasnije, 5. oktobar je predmet polemike pristalica SPS i stranaka koje su ih tad oborile s vlasti.

Nebojša Čović, tadašnji zamenik premijera Zorana Đinđića i šef Koordinacionog centra za jug Srbije, kao i Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju, bio je gost jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV gde se prisetio dešavanja iz Beograda.

foto: Kurir televizija

Od petog oktobra prošlo je 22 godine, a ovako Nebojša Čović sagleda najveću revoluciju na ovim prostorima, nakon skoro četvrt veka.

- Nemam razlog nijednu stvar da zaboravim, mislim da je to izuzetno pozitivan datum za Srbiju. Mi kad dođemo u septembar ili pred peti oktobar onda imate žive polemike i analize, čak i predstavnika nekadašnjeg DOS-a, a i analize onih drugih koji sa neargumentovanim pristupima napadaju peti oktobar - rekao je Nebojša Čović.

Gost Kurir TV Nebojša Čović pričao je o DOS-u kao i o tome šta bi se dogodilo da nije bilo petog oktobra.

- Kada je DOS-ova vlada došla na vlast, da tako nazovemo, mi smo zatekli zemlju potpuno ruiniranu, samo se podsetite koliko meseci nisu primljene penzije, koliko plata nije primljeno, to je naša realnost. Šta sve nije urađeno u onoj obnovi zemlje od NATO agresije, imali smo pune ruke posla. DOS je nastao na bazi kompromisa gde je ujedinjeno 18 stranaka, i to potpuno različitih, u političkom smislu on je predstavljao skup svega i svačega - rekao je bivši gradonačelnik Beograda, pa pritom dodao:

- Imali su zajdnički cilj - promena vlasti. Da se to nije dogodilo mislim da bi Srbija bila smrvljena. Tu su već bili pripremljeni dodatni projekti, a jedan od projekata tog kolektivnog zapada je bilo i ovo što se događalo odmah, već 20. oktobra 2000. u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa, ali na sreću dogodila se demokratska promena. Ja sam bio i među osnivačima SPS-a, '96./'97. godine, kada nisam, kao gradonačelnik Beograda, hteo potpišem izbornu krađu koja se dogodila. Ono što me iznenadilo posle 5. oktobra, je taj stepen licemerja i izdaje espeesovaca prema sopstvenom predsedniku - Slobodanu Miloševiću. Davali su nam i što niko nije tražio - dodao je Čović.

foto: Kurir televizija

Spomenuo je i pregovore u Briselu 2001. godine, dok je bio sa generalom Ninoslavom Krstićem.

- 2001. godine u Briselu, kada smo prezentirali celu akciju na prostoru juga centralne Srbije Preševo, Bujanovac i Medveđa, tada je bio sa mnom pokojni general Ninoslav Krstić i Goran Radosavljević. Tada nam je rečeno samo vi promenite tadašnjeg načelnika generalnštaba Vojske Nebojšu Pavkovića, a u roku od 6 meseci biće vam otvoreni pristupni pregovori, a do kraja 2004. ćete ući u EU i kako smo se mi približavali onda su se stalno pomerali datumi. Danas imamo da je to 2030. godina, ali opet je to uslovljeno da mi treba da pogazimo naše nacionalne i državne interese - zaključio je Čović.

Kurir.rs

