PRIŠTINA FORMIRALA INSTITUT ZA RATNE ZLOČINE?! Drecun šokirao: Žele da dokažu počinjen genocid nad Albancima od strane Srbije?

Specijalizovana veća Kosova u Hagu saopštila su da je na osnovu odluke sudije za prethodni postupak, kancelarija specijalizovanog tužioca podnela potvrđenu optužnicu protiv bivših lidera OVK.

Broj stranica dokaza približava se milionu, kazala je Ekaterina Trendafilova za KoSSev, potvrđujući da se radi o najvećem predmetu, protiv četvorice optuženih: Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija sa po četiri tačke optužnice za ratne zločine kao i šest tačaka za zločine protiv čovečnosti.

foto: EPA Jerry Lampen

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog odbora za KIM, smatra da je ovaj postupak veoma važan i da će trajati dugo zbog velikog broja stranica dokaza protiv Tačija odnosno bivših lidera OVK.

- Ovaj postupak će poprilično dugo trajati. Najava je da će možda početi do kraja godine. Jer su mnogi delovi optužnice su i dalje zatvoreni za javnost. Jako je bitno da se ti dokazi prezentuju javnosti i da se čuju izjave svedoka. To će potpuno promeniti sliku o terorističkoj OVK čak i tamo gde je ona stvorena na jedan pozitivan način.To je zločinačka organizacija. Mi smo ovde propustili da osetimo težinu te optužnice koja kaže udruženi zločinački poduhvat u kome su učestvovali svi od vrha OVK do poslednjeg vojnika kako oni kažu - rekao je Drecun.

foto: Kurir televizija

- U narednom periodu imaćemo snažne pritiske od strane Prištine. Oni su formirali nekakav institut za ratne zločine i nastavljaju da rade na tome da je Albancima počinjen genocid na KiM-u. Mi kao država moramo mnogo više da se suprodstavimo toj priči - rekao je Drecun.

