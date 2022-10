SRBIJA ĆE MORATI PAMETNO DA ODIGRA U PRAGU! Milosavljević: Zar uvek treba da se pravdamo, da se objašnjavamo?

Srbija je jedna od retkih evropskih država koja se nije usaglasila sa Briselom i uvela sankcije Moskvi zbog agresije na Ukrajinu.Tražiće se objašnjenje za ovakav stav, a nakon toga biće upućene snažne poruke državi Srbiji.

Gosti jutarnjeg programa na Kurir televiziji, pojasnili su poziciju Srbije u Pragu, a to su dr Zoran Milosavljević iz Instituta za političke studije, Perko Matović, iz Centra za nacionalnu politiku i Milutin Ilić, predsednik nevladine organizacije Geopolitikon

- U današnjem delu će biti dosta reči o bezbednosti, o miru, o tom proširenom formatu i o ekonomskoj saradnji. Sutra će biti više tema unutar članica EU. Danas je naravno i srpski predsednik ovde, on će biti srdačno dočekan, raduje me što će imati potvrđen sastanak sa svojim kolegom i prijateljem Srba, sa predsednikom Češke Milošem Zemanom. Dobio sam informaciju da se održavaju trilateralni sastanci za predsednika Vučića i da svaki čas to treba da bude potvrđeno. Iako je ovo prijateljska zemlja, čeka ga zbog svih međunarodnih okolnosti, jedna naporna poseta, biće u zaista teško, ja mu želim svu sreću da objasni razloge srpske neutralnosti - rekao je Milutin Ilić.

Srbija zbog svojih dobrih odnosa sa Rusijom našla se pod jačim pritiskom:

- Nadam se da će bar u neku ruku biti srdačno, ali dobijam utisak da će on uspeti da objasni, ali šta da objasni? Zar uvek treba da se pravdamo, da se objašnjavamo? - zapitao je dr Zoran Milosavljević, pa pritom dodao:

- Ovo je vrsta pokušaja da se neko jedinstvo zadrži. Biće veoma teško, nije samo Srbija zbog Rusije, ali suština je jer smo kao centralno mesto, zbog toga je taj pritisak veći. Imamo specijalan odnos sa Rusijom pa da se preko naših leđa napravi pritisak na Rusiju.

