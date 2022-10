OVO SU POSLEDICE EMBARGA NA RUSKU NAFTU! Milivojević za Kurir TV: Postoji i treća, NAJGORA OPCIJA, ali verujem da do nje neće doći

U Pragu je održan prvi sastanak Evropske političke zajednice, projekta koji je predložio francuski predsednik Emanuel Makron, koji osim članica EU uključuje i države Zapadnog Balkana, Tursku, Veliku Britaniju, Island i druge.

Na dvodnevnom sastanku okupljaju se lideri svih država Evrope, osim Rusije i Belorusije, a fokus razgovora biće rat u Ukrajini i njegove posledice, kao i Evropska politička zajednica, ideja francuskog predsednika Emanuela Makrona koja bi upravo danas trebalo da bude pokrenuta.

Takođe podsetimo, države članice EU izglasale su osmi paket sankcija protiv Rusije, koji je usmeren na ograničavanje cene nafte koju Rusija izvozi u treće zemlje izvan EU. Iako je predlog EU bio da Srbija bude izuzeta iz ovog paketa mera, na insistiranje Hrvatske ovaj paket ipak će obuhvatiti i Srbiju, što znači da preko naftovoda Janaf Srbija neće moći više da uvozi rusku naftu.

Zoran Milivojević, diplomata, u gostovanju za Puls Srbije dotakao se ovog insistiranja Hrvatske gde je naveo da to samo pokazuje kakvo su društvo.

- Hrvatska je iskoristila svoje pravo i nastavlja svoju neprijateljsku politiku prema Srbiji, imajući u vidu ovo što je hrvatski list objavio. Stavio je tri lidera Orbana, Melonijevu i našeg predsednika sa fašističkim predznacima. To pokazuje kakvo je hrvatsko društvo. Ono što je neshvatljivo je odsustvo reakcije Brisela i EU jer to nije diplomatski skandal, to je odraz kakvo je hrvatsko društvo i unutrašnja politika - rekao je Milivojević.

Dodao je da Srbija može trpeti tri vrste štete posle usvajanja osmog paketa sankcija Rusiji.

- Mi ćemo trpeti tri vrste štete. Trpećemo štetu koju i sama EU trpi zbog rata. Drugu štetu ćemo trpeti već od 1. novembra, koštaće nas sve više. Treću vrstu štete ćemo trpeti ako bude nekih direktnih sankcija prema nama, ali ja ih lično ne očekujem. Ne očekujem jer mislim da nije interes centara moći na zapadu da se Srbija antagonizira. Bez Srbije u regionu se ništa ne može uraditi. Antagoniziranje Srbije ovaj region stvara još više nestabilnim - rekao je Milivojević.

