PREMIJERKA BRNABIĆ O HRVATSKOM LOBIRANJU: Ta nafta je najmanje 20 odsto skuplja nego ruska, to je otvoreni je akt neprijateljstva

To što je Hrvatska tražila da se zaustavi dopremanje ruske nafte Srbiji preko naftovoda Janafa, u okviru novog paketa sankcija EU Rusiji, otvoreni je akt neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji i zapravo predstavlja uvođenje sankcija Srbiji, a ne Rusiji, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić.

Brnabić je odluku ocenila kao skandaloznu, a prema njenim rečima, jedina mogućnost koju Srbija u tom slučaju ima je kupovina nafte preko drugih izvora.

"Ta nafta je najmanje 20 odsto skuplja nego ruska, zbog čega su i doneli odluku iz EU da izuzmu neke od svojih članica iz toga, zato što su procenili da će to imati ogroman negativni uticaj na članice. Očigledno po zahtevu Hrvatske, koja je to sama rekla, Srbiju nisu izuzeli. To znači da nam direktno izbijaju iz džepa stotine miliona evra, kad kažem nama mislim na građane i privredu Srbije", poručila je premijerka, prenosi RTS pisanje Tanjuga.

Brnabić ukazuje na to da je ta odluka pokazala licemerje, jer države članice koje su izuzet, imaju, kako navodi, ogromnu finansijsku podršku Unije.

"Oni kažu da su te države izuzete da ne bi dodatno osiromašile. Sa druge strane, to je direktan udarac na Srbiju i kao da ste uveli Srbiji sankcije. Ako pogledate gde sve Rusija izvozi naftu, nisu oni ovim paketom uveli sankcije Rusiji, ona će nastaviti da prodaje svoju naftu širom sveta. Oni su uveli sankcije Srbije i to, kao što smo čuli, na eksplicitan zahtev Hrvatske", rekla je predsednica Vlade.

Pojašnjava da u dokumentima, u koja su imali uvid tokom jučerašnjeg dana, postoji derogatorni mehanizam po kome se i Srbija isključuje, a što su, kako Brnabić kaže, oni i očekivali i o čemu je bilo priče.

"Međutim, Hrvatska je uslovila da Srbija ne sme da se isključi, i oni su time upotrebili naftovod koji smo i mi gradili, jer je to naftovod stare Jugoslavije. Iskoristili su naftovod za političke ucene i obračune. Sve ono što EU govori da Rusija radi - da koristi energetiku u političke svrhe, da je nesiguran i nebezbedan partner, da je nesiguran proizvođač, sve to su oni ovim uradili nama. Sramotna odluka", zaključuje Brnabić.

(Kurir.rs/RTS)