PLENKOVIĆU, KOGA BRIGA DA LI SI GLAVNI USTAŠA? Dokazao si da te isključivo vodi želja da naneseš štetu srpskom narodu!

Hrvatski premijer Andrej Plenković stavio je do znanja da ga u vođenju države vodi isključivo želja da nanese štetu srpskom narodu. Poslednja akcija u kojoj je Hrvatska odigrala glavnu ulogu u uvođenju zabrane Srbiji da uvozi rusku sirovu naftu plastično je pokazala da odluke Zagreba direktno zavise od toga da li negativno utiču na Beograd.

Umesto da objasni s kakvim motivima je izdejstvovao odluku koja pogađa srpski narod, a hrvatskom ne donosi ama baš nijedan efekat, Plenković je nevešto pokušao da skine odgovornost sa Hrvatske, tvrdeći da cela Unija stoji iza toga. On je time pokušao da demantuje pisanje hrvatskih medija koji su upadljivo likovali tvrdeći da je upravo Hrvatska zaslužna za to da se Srbiji nanese šteta.

Uz to je jednu vrlo ozbiljnu ekonomsku priču, koja će zaboleti svakog građanina Srbije, prebacio na teren uvreda, glumeći žrtvu napada iz Srbije. Ako je i od Plenkovića, mnogo je.

- Prvo, sve što se donosilo na nivou EU donosilo se zajedno, to je stav svih članica EU. Drugo, Srbija ne može u ovakvim okolnostima da sedi na dve stolice, ne može Srbija biti zemlja koja dolazi ovde i razgovara o evropskoj perspektivi i očekivati velike iskorake napred, a ne poštovati niti jednu sankciju protiv Rusije. Ja sam očigledno glavni ustaša tamo u zadnja tri meseca. Svu naftu koju Srbija treba, može. Osim ruske! Kad bi im privreda bila na kolenima, da građani nemaju benzin, to je drugo, ali da će Srbija imati jeftiniju naftu, a mi? Šta ćemo mi biti budale? Ja sam prvi put doživeo da sam ja ustaša, to je jedna retorika van svih okvira i van svake pameti. Srbija neće biti ugrožena - izjavio je danas Plenković u Pragu.

Koga je briga da li je Plenković glavni ustaša? Niko ga nije ni pitao o tome, već o činjenici da se dobrano potrudio da ošteti građane Srbije, da pokaže Srbiji da može da je natera na nabavku skuplje nafte, kad već on ne može da svojim građanima obezbedi povoljnije energente.

Upadljivo je da je Plenković u svom pravdanju izostavio da pomene tri ključne stvari: zašto je Evropska komisija htela da izuzme Srbiju od ove odluke i tako zaštiti njenu energetsku bezbednosti, zašto se odluka ne primenjuje na sve države EU i, konačno, kakvu korist od toga ima hrvatski narod, osim možda nekog hrvatskog biznismena (prepoznaće se sami).

