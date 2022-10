PAKOST! SRBIJA ZBOG ZAGREBA KUPUJE SKUPLJU NAFTU? Vučić: Hrvatska je samo radila svoj posao koji radi od 1941!

Srbija je, voljom Hrvatske, dobila zabranu uvoza ruske sirove nafte, čime joj je praktično uveden veći namet za nabavku ovog energenta. Povodom osmog paketa sankcija EU protiv Rusije i hrvatskog lobiranja da se njime obuhvati Srbija i primora na kupovinu skuplje nafte, predsednik Aleksandar Vučić juče je poručio da na samit u Prag dolazi čistog obraza i da se nije uplašio onih koji prete Srbiji zbog neuvođenja sankcija Rusiji. Njegov odgovor evropskim liderima biće, kako kaže, „pristojan, odgovoran, ozbiljan i dalekosežan“.

Ne znaju za drugo

- Hrvatska je samo radila svoj posao koji radi već više decenija. Naše je da pronađemo odgovore u budućnosti o tome. Ja uopšte ne krivim Hrvatsku, rade posao koji su radili od ‘41. godine. Što se nas tiče, ja ću govoriti o važnim dubinskin i strateškim pitanjima i važnim ekonomskim i politički dalekosežnim odlukama... Naše komšije su se već pohvalile da su zaslužne za to. Čak su izmislili i moju izjavu. Vi ste se sami pohvalili da stojite iza toga, mi ćemo morati sami da se snađemo - izjavio je Vučić na pitanja hrvatskih novinara pred početak samita u Pragu.

Vučić je kasnije otkrio da je ova odluka ipak odložena i detaljno opisao kako je došlo do hrvatske blokade.

- Na tom sastanku, kad je već sve trebalo da prođe, na inicijativu Hrvatske, a podržano od strane dve zemlje, jedne baltičke i jedne nedaleko od baltičkih zemalja, s dnevnog reda je skinuta derogacija norme za zapadni Balkan. Hrvatski premijer je izašao s tezom da nije fer da Srbija ima nižu cenu nafte. A valjda je fer da imaju neke evropske zemlje. Pa čekajte, je l’ vi kažnjavate Rusiju ili Srbiju - zapitao je Vučić i dodao:

- Odluka o nafti odložena je do 1. decembra, ali ne postoji racionalno objašnjenje za hrvatsku intervenciju, sem zato što sam hteo da idem u Jasenovac.

Vučić zatražio da se razmotri odluka Bugarska i Grčka snažno uz Srbiju Predsednik Vučić na samitu u Pragu zatražio je da se još jednom razmotri odluka o uvozu nafte, a uz našu zemlju, kako saznajemo, stale su Grčka i Bugarska. Vučić je na početku samita izneo ovaj problem Srbije. Uz nas su, prema saznanjima Kurira, snažno stali predsednik Bugarske Rumen Radev i premijer Grčke Kirijakos Micotakis, a nemački kancelar Olaf Šolc je pažljivo slušao.

Vučić je odgovorio na pravdanje hrvatskog premijera Andreja Plenkovića kako Srbija može da uvozi svaku naftu osim ruske:

- Pa, u pravu ste. Svako može da ode u Jasenovac ako se ne zove Aleksandar Vučić i ako nije predsednik Srbije. Svako može da koristi ćirilicu u Hrvatskoj, ali isključivo u svoja četiri zida. Svako može da kaže šta god poželi, osim Srba koji ne mogu da podignu glas ni po pitanju svog broja, prava... Ko daje za pravo Hrvatima da određuju čiju će naftu Srbija kupovati...

Predsednik je rekao i da nije loše što je ta odluka zasad odložena.

Akt neprijateljstva

- Mi smo manji potrošač i od Mađarske, Češke i Bugarske, pa bi to sada valjda smetalo. A ovi troše više ruske nafte, pa ne smetaju. Nikakve tu želje nije bilo nego da se napakosti Srbiji - rekao je Vučić i naglasio da se 70 odsto biznisa Janafa bazira na Srbiji.

Premijerka Ana Brnabić ranije juče rekla je da je ovo otvoreni akt neprijateljstva Hrvatske prema Srbiji.

- Ova odluka je sve promenila. Govorila sam da će predsednik biti pod ogromnim pritiskom. Nakon ove sramotne odluke EU mislim da će oni biti pod baražnom vatrom. Najiskrenije mislim da će oni danas videti ko je Aleksandar Vučić. Mislim da do sada nisu videli Vučića, koji ima jake argumente, kojima će da im pokaže svu njihovu bruku. To da oni iz paketa sankcija izuzmu neke članice Unije, ali da na eksplicitan zahtev Hrvatske to urade Srbiji? Našoj zemlji izbijaju iz džepa stotine miliona evra... Sve ono što EU zamera Rusiji, to su oni uradili nama - izjavila je ona za TV Hepi.

Podsetimo, države članice EU izglasale su u sredu osmi paket sankcija protiv Rusije, koji je ovaj put usmeren i na ograničavanje cene nafte koju Rusija izvozi u treće zemlje, izvan EU. Iako je predlog EU bio da Srbija bude izuzeta iz ovog paketa mera, na insistiranje Hrvatske i njenog premijera Andreja Plenkovića ovaj paket će ipak obuhvatiti i Srbiju, što znači da preko Jadranskog naftovoda (JANAF) Srbija neće moći više da uvozi rusku naftu. Posledica toga je da će Srbija morati da plaća skuplju naftu. Inače, iz ove odluke EU izuzete su neke zemlje EU, poput Bugarske, Mađarske...

Ivana Kljajić

foto: Kurir

