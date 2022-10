PROSRPSKI PROTIV ANTIRUSKOG LOBIJA U EU: Srbija ima manevarski prostor da ubedi Brisel za rusku naftu!

Odlaganje odluke o zabrani uvoza ruske nafte do 1. decembra ostavilo je Srbiji određeni manevarski prostor da zatalasa ili čak promeni većinu u Evropskoj uniji koju je okupila Hrvatska prilikom poništavanja izuzeća za Beograd iz osmog paketa sankcija protiv Rusije.

Da li će u novom odlučivanju ponovo prevagnuti antiruski lobi unutar EU, zavisiće pre svega od snage koju pokaže prosrpski lobi, koji je u novonastaloj situaciji digao svoj glas na upravo završenom samitu u Pragu, ocenjuju sagovornici Kurira.

Unija podeljena

Bivši diplomata Zoran Milivojević smatra da je na ovom skupu Srbija dobila uz sebe neke zemlje koje su praktično proširile manevarski prostor za našu zemlju.

foto: EPA / Patrick Seeger, Kurir Televizija

- Pokazalo se da postoje zemlje, poput Bugarske, Grčke i Mađarske, koje su stale uz Srbiju kada je reč o ovoj odluci da nam se zabrani uvoz ruske nafte. Moglo bi se očekivati da se ovom frontu priključe Austrija, Kipar i Španija. Očigledno je da je Unija podeljena i sasvim sigurno je cela ova situacija dodatno pritiskanje Srbije da uvede sankcije Rusiji. Ipak, iza toga stoji u prvom redu hrvatski čisto neprijateljski potez, koji je samo nastavak sprovođenja antisrpske politike Zagreba i sprečavanja da napredujemo na evropskom putu. Odluka EU je rezultat jakog antiruskog lobija baltičkih zemalja. Odlučiće procena da li im se isplati da Srbiju i dalje antagoniziraju. Ako EU želi region uz sebe, bez Srbije se ništa ne može rešavati - napominje naš sagovornik.

Bez principa

I spoljnopolitički komentator Milovan Jovanović ocenjuje da je ovo dodatni pritisak na Srbiju. On podseća da je EU u ovoj situaciji pokazala neprincipijelnost, jer je izuzela neke svoje članice i dozvolila im da i dalje uvoze rusku naftu.

foto: Promo

- I ne samo to. Ni Turska nije uvela sankcije Rusiji, iako je takođe na putu za članstvo u EU. Ona nije izbačena s tog puta. Ako važe pravilo i princip da svi koji su u pristupnim pregovorima za članstvo u EU treba da uvedu sankcije i prilagode svoju spoljnu politiku politici koju vodi Unija, onda to mora da važi i za Tursku. Naravno, Turska je druga ili treća po brojnosti armija u NATO, moćna je i sa strateški važnim položajem, ne mogu da je diraju. Ali tako to funkcioniše. Predsednik naše države je uspeo da ih ubedi zašto Srbija nije u situaciji da uvede sankcije Rusiji. Ovo je vreme geografije, a ne istorije - naglašava Jovanović.

Situacija "ili-ili"

Kako je rekao, samo ukoliko dođe u situaciju "ili-ili", Srbija će morati da se odluči.

- Samo ako Srbiji bude pretio potpuni ekonomski kolaps i krah, ona će uvesti sankcije Rusiji. Ovde je zavladala kolektivna amnezija. Mi smo 90-ih imali sankcije i bedu, imali smo redove za hleb, mleko i ulje. Pokidali smo sve veze, okarakterisani smo kao zločinci, imali smo najveću hiperinflaciju u istoriji i na kraju se to završilo NATO bombama. Onaj ko misli da Srbija opet može da uđe u tu avanturu, ja mu čestitam - poručuje Jovanović.

Zorana Mihajlović Obezbeđeni smo i za sledeću godinu Bez obzira na ishod ove ujdurme zbog uvoza ruske nafte, ministarka energetike Zorana Mihajlović za Kurir kaže da neće biti nikakvog kolapsa. foto: Kurir Televizija - Naravno da će za nas svako odlaganje te zabrane biti odlično. Mada se mi zaista spremamo od maja za takav scenario i NIS nabavlja i ima već ugovorene količine neruske nafte. Imamo 20 odsto naše srpske nafte i 80 odsto će biti neruske. U ovoj situaciji, kad se koristi samo neruska nafta, jedino će NIS imati manji ekstraprofit, jer je od napada Rusije na Ukrajinu ruska nafta pojeftinila i NIS je ostvarivao ekstraprofite, a sad to više neće imati. Najvažnija vest je da je Srbija obezbeđena do kraja godine i za iduću godinu s neruskom naftom - objasnila je ministarka.

