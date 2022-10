MOVSESIJAN: UBI NAS SEDENJE NA DVE STOLICE! Ne možete reći malo hoću, malo neću u EU! Miljanić: RUSIJI NIKAD NE UVODITI SANKCIJE

U izveštaju Evropkse komisije ima i konstruktivnih kritita, pohvala, ali i zamerki na račun Srbije.

Da li je ovaj izveštaj više pozitivan ili negativan po Srbiju u jutarnjem porgramu govore Aris Movsesijan, bivši predsednik Nove stranke i Dragana Miljanić, narodna poslanica Srpske stranke Zavetnici.

foto: Kurir televizija

- Ne vidimo ništa iznenađujuće u tom izveštaju, to je jedan narativ uslovljavalja na koji smi mi navikli. Suština se svodi na to kako oni gledaju naš odnos da lažnom tzv. državom Kosovo - rekla je Miljanić.

- Mislim da mi dugo sedimo na dve stolice. Mi nemamo Vladu, kao da čekamo da nas neko oceni da bismo onda napravili Vladu shodno onome kako te dve stolice nivelišemo. Ni za jednu državu nije dobro da sedi na dve stolice. Ako ste tražili da se priključite Evropskoj uniji onda je to vaš put i ne možete reći malo idem, malo ne idem - konstatovao je Movsesijan i zaključio da izveštaj nije povoljan za Srbiju:

- Mislim da je jako loš izveštaj. Ubi nas sedenje na dve stolice - kaže Movsesijan.

foto: Kurir televizija

- Stekla sam utisak da se od nas traži da izaberemo podršku NATO. Da zauzmemo stranu u sukobu za koje neizvesno ko će pobediti. Što se tiče uvođenja sankcija Rusiji stav stranke Zavetnici je poznat. Naša stranka ne podržava uvođenje sankcija Rusiji, jer to apsolutno nije u interesu Srbije.

Movsesijan smatra da Srbija ne može prebacivati svu odgovornost na Evropsku uniju.

- Uvek nam je neko drugi kriv što nešto ne uradimo, a što često nema veze sa uslovljavanjem - tvrdi Movsesijan.

- Šta mi to treba da učinimo što već nismo za ovih 20 godina. Da li je to da se odreknemo dela teritorije. Zašto to ne važi za Kipar, koji isto ima teritorijalne sporove. Iskustvo nam govori da uslovljavanjima neće biti kraja - ističe Miljanić.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.