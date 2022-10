NOVI POKVARENI POTEZ PRIŠTINE: Kurti platio put u SAD lobistima s juga Srbije!

Politički predstavnici Albanaca s juga Srbije otputovali su o trošku prištinske vlasti u Ameriku kako bi lobirali da se njihovi interesi uguraju na američku agendu, zajedno s Kosovom.

Predsednik Nacionalnog saveta Albanaca u Srbiji Ragmi Mustafa rekao je da je mogućnost da Preševo, Bujanovac i Medveđa budu deo agende SAD izuzetno važna u regionalnim razvoju događaja na zapadnom Balkanu. Mustafa, koji je deo delegacije, tvrdi i da je u toku "preduzimanje strateških koraka", objavio je portal Bujanovačke.

foto: Fonet

Ne odustaju

Mustafa navodi da zajedničku posvećenost u zagovaranju položaja Albanaca u Bujanovcu, Medveđi i Preševu sa Albansko-američkom građanskom ligom podržavaju kosovski premijer Aljbin Kurti i njegova vlada. Albansko-američka građanska liga je organizacija koja se inače bavi lobiranjem za albanska pitanja u Americi. Kurti je otkrio da Priština finansira putovanje albanskih političara sa 35.000 evra namenjenih za lobiranje.

Predsednik skupštinskog Odbora za KiM Milovan Drecun kaže za Kurir da je ovo još jedan pokušaj da se situacija u Preševu, Bujanovcu i Medveđi ispolitizuje, a da se staranje o položaju Albanaca u tim opštinama s nadležnih institucija Srbije prebaci na Prištinu, ali i da se internacionalizuje.

foto: Kurir televizija

- Vidimo da izdvajaju i sredstva za to, ali su to samo pokušaji. Do sada im to nije donosilo rezultate. SAD su veoma obazrive o tom pitanju i ne žele nikakvu destabilizaciju u regionu. Uprkos tome, Priština ne odustaje od toga i služi se time kao dodatnim pritiskom na Beograd. Politički predstavnici Albanaca u Srbiji napravili su pogrešan izbor, jer put za zaštitu njihovih prava vodi preko Beograda, a ne Prištine - naglašava Drecun.

Delegacija

Inače, planirano je da se politički lideri Albanaca iz Bujanovca i Preševa sastanu u Vašingtonu sa specijalnim predstavnikom SAD za zapadni Balkan Gabrijelom Eskobarom i još nekim zvaničnicima, prenosi portal Jugpres. U delegaciji su poslanik i predsednik Partije za demokratsko delovanje Šaip Kamberi, predsednik opštine Bujanovac i Demokratske partije Nagip Arifi i lider preševske Demokratske partije Albanaca Ragmi Mustafa.

Kurir.rs