ONO ŠTO NIJE URADILA SRJ 1995. PO PITANJU KNINA, RUSI TO SAD RADE U DONBASU! Stručnjaci uporedili Ukrajinu sa Srpskom Krajinom

Gosti emisije "Crveni karton" na Kurir televiziji bili su Srđan Perišić profesor Geopolitike, bivši oficir i Aleksandar Radić vojni analitičar, a dotakli su se teme poređenja Donbasa 2022. godine i Knina 1995.

Svetislav Basara osvrnuo se na iskustva Srđana Perišića u ratovanju, samim tim ga je upitao da li bi krenuo sa 200.000 vojnika na teritoriju ogromne zemlje, a da prethodno nije informisan o raspoloženju neprojatelja?

- Sigurno da ne bih prihvatio da idem sa 160.000 vojnika u invaziju, kako to tvrdi zapad. To je izmišljotina jer za invaziju je potrebno 2,5 do 3 puta više vojnika od onih koji vas čekaju. Ovo je po angažmanu ljudstva i tehnike specijalna vojna operacija. Ne slažem se ni da je agresija jer to bi se moglo tako nazvati da Ukrajina zaista postoji. Ona je prestala da postoji 2014. godine kada su SAD srušile njen politički i pravni sistem. Amerikanci su tada stvorili kojevski režim s dve funkcije - bezbednosnom i vojnom - skrenuo je pažnju Perišić, pa pritom dodao:

foto: Kurir televizija

- Rusija želi da zaštiti svoje ljude u tom delu Ukrajine. Ono što nije uradila SRJ 1995. po pitanju Srpske Krajine, to je današnji Donbas za Ruse. Svi su očekivali da će SRJ da brani Knin, a Rusi to sad rade u Donbasu.

- Imam obaveštajni podatak koji su mi dali naši bivši oficiri iz Ukrajine oktobra prošle godine. On kaže da su Amerikanci tad noću dovodili masovno naoružanje i ukopavali se na obodu Luganske i Donjecke Narodne Republike. To govori da su oni hteli da izvrše invaziju, a ne suprotno - rekao je Perišić.

foto: Kurir televizija

- Činjenica je da je u to vreme Moskva slala signale da želi da razgovara, ali se na zapadu niko nije javljao na telefon. Ta poruka je upućena Amerikancima, koji su jedini relevantni. Nakon toga je bilo jasno da će započeti invaziju. Kada poredite činjenje ruske vojske s jugoslovenskom 1995. u Hrvatskoj, naša vojska je isto činila u operaciji Bedem. Koncentrisala je snage na teritoriji prema Hrvatskoj. Deo snaga je prešao na teritoriju baranjsko-slavnonskog korpusa Srpske vojske krajine i to je bila demonstracija sile i ništa više. Ono što bitno razlikuje rusko delovanje je što su umesto da uđu u mesta gde je rusko stanovništvo, oni krenuli na severoistok Ukrajine prema Kijevu - rekao je Aleksandar Radić

