PREDSEDNIK SA ZLATNIM ODBOJKAŠICAMA: Šta da vam radim kad osvajate toliko medalja! Novac će vam biti na računu za sat

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić organizovao je jutros prijem u Predsedništvu za zlatne odbojkašice Srbije, prvakinje sveta.

- Znam da vam je ovo smaranje posle onog što ste sinoć doživeli od svog naroda ali šta da vam radim kad osvajate toliko medalja! Znam da je za vas ovo maltretiranje i maltretiranje posle onog sinoć sa narodom. U ime cele naše zemlje, a i lično, želim da vam čestitam na najboljem sportskom rezultatu koji je ikada ostvario bilo koji tim u ekipnim sportovima! Čestitam vam od srca!, rekao im je predsednik dodavši da se ne seća da je ijedan srpski nacionalni tim u bilo kom sportu ovoliko medalja osvojio osim možda vaterpolista.

1 / 5 Foto: Printscreen Pink

- Tako igrati, tako osvojiti Svetsko prvenstvo bez ijednog poraza... - dodao je predsednik i naglasio: Mnogo hvala na svemu, na tom radu, na tom odricanju, upornosti, ljudi misle to je lako, digneš loptu, a to je toliko odricanja, neprospavanih noći, daleko od porodice, od najbližih... - rekao je on.

Predsednik je naglasio da će odbojkašice biti i novčano nagrađene te da će im uplata leći već za sat i da tu neće biti malo para.

Zlatna Tijana foto: Printscreen Pink

Dodao je i da će još biti ulagano u odbojku i rekao da će Nacionalni odbojkaški centar biti otvoren do 2025. godine.

- Imamo mnogo više devojčica koje sada upisuju odbojku sa 10 godina nego što imamo dečaka, moramo da angažujemo i dečake.

Zlatna devojka Tijana Bošković zahvalila se u ime cele ženske reprezentacije.

Kurir.rs