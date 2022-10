HRVATSKI ŠPIJUNI NAPUNILI SRBIJU?! Miroslav Bjegović za Kurir TV: Rade kao podizvođači za OVU SUPER SILU I SAMO SA JEDNIM CILJEM

Beograd je prethodnih nedelja više ličio na Kazablanku, zbog aktivnosti stranih obaveštajnih službi!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da se strane obaveštajne službe izuzetno interesuju za našu državu, ali naročito kada u državu dođu inostrani gosti sa zapada i iz Ruske Federacije.

- Kad imamo goste iz Rusije, otkrivamo ljude zapadnih službi koji ih prate u stopu. Isto važi i kad dolaze gosi sa Zapada - rekao je predsednik.

Dževad Galijašević, stručnjak za bezbednost, objasnio je koje su osnovne delatnosti obaveštajnih službi i ciljevi.

- Veoma je važno naglasiti da je osnovna delatnost obaveštajnih službi da prikupljaju informacije za zaštitu njihovog državnog poretka i njihovog političkog interesa. Prikupljanje tih podataka nije jedina delatnost, oni se bave i analizom tih podataka i distribuiraju ih na određena mesta gde se donose odluke. U obaveštajnoj službi Rusije Srbija je prijateljska zemlja i samo se prikupljaju informacije koje ne u grožavaju teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Sa druge strane zapadne službe direktno rade na razbijanju državnog i teritorijalnog integriteta Srbije - rekao je Galijašević.

Prof. Miroslav Bjegović, Fakultet za studije bezbednosti, smatra da postoji bitna razlika između zapadnih obaveštajnih službi i ruske obaveštajne službe.

- Glavna razlika zapadnih obaveštajnih službi i ruske obaveštajne službe poznatije kao GRU je što GRU nema interese mešanja u politički deo Srbije i kreiranja nekih događaja. Njih negde interesuje koje su to zapadne službe na ovom prostoru i da razotkriju i uoče na vreme njihove ciljeve na ovim prostorima. Upravo su to ciljevi pa čak i u onom delu da dođe do nasilne promene vlasti u Republici Srbiji jer je očito da u nekim zapadnim centrima moći ova vlast nije odgovarala. Samo zato što nije ispunjavala njihove želje - rekao je Bjegović.

On je potom dodao da je najveći broj hrvatskih špijuna zapravo u Srbiji pod Nemačkom komandom.

- Upravo najveći broj pripadnika hrvatske obaveštajne službe se nalazi na prostoru Srbije sa određenim ciljem i zadacima. Međutim, oni su podizvođači nemačke obaveštajne službe - dodao je Bjegović.

