BES U SPS ZBOG FUNKCIJA: Zagrađanin ljut napustio salu, tražio od Dačića da vodi BIA! Skupština jedva obezbedila glasanje

Borba za ministarske fotelje prekjuče u poslaničkom klubu socijalista dovela atmosferu do usijanja. Šef IO se vratio u poslaničku klupu tek posle poziva lidera stranke. Napetost je vidljiva između Zagrađanina i Tončeva jer obojica misle da zaslužuju funkcije, otkriva izvor Kurira dešavanja iza kulisa

Borba za ministarske fotelje u Socijalističkoj partiji Srbije došla je do usijanja, što se posebno videlo u poslaničkom klubu ove stranke uoči prve sednice redovnog zasedanja Skupštine Srbije, saznaje Kurir. Naš izvor otkriva da je ubedljivo najviše ljutnje pokazao predsednik Izvršnog odbora SPS Vladan Zagrađanin, koji je s nekoliko poslanika čak napustio skupštinsku salu i napravio problem vladajućoj koaliciji da u utorak izglasa dnevni red.

Naelektrisani

- Zagrađanin je revoltiran što u stranci ne dobija šansu kada na red dođu kadrovska rešenja za ministarske pozicije. I ovoga puta je zaobiđen, pa je atmosfera u poslaničkom klubu bila blago rečeno naelektrisana: kandidati za ministarska mesta nervozni, a jedino Ivica Dačić opušten. Kulminiralo je prilikom glasanja, kada je nedostajalo nekoliko glasova za dnevni red, koji je u potpunosti bio posvećen upravo ministarstvima u novoj vladi. Zagrađanin je pre toga besan otišao i poveo sa sobom neke poslanike, pa je Dačić morao da ga zove da se vrati i glasa. Tek nakon glasanja se pojavio u sali, vidno iznerviran. On je toliko zagrejan za neku poziciju u državnom aparatu da je čak Dačiću predložio da mu, kao novi koordinator službi bezbednosti, obezbedi mesto direktora BIA - ispričao je naš izvor blizak SPS.

Sagovornik Kurira objašnjava da Dačić uvek ima problem da zadovolji nerealne ambicije svojih saradnika.

foto: Kabinet ministra Novice Tončeva

- I da ima svih 25 ministarskih mesta, Dačić bi rastužio neke. U ovoj situaciji najviše od svog šefa očekuju Đorđe Milićević, koji smatra da može da preuzme sport. On je čak i odbio potpredsedničko mesto u parlamentu i izrazio želju da bude u izvršnoj vlasti. Očekivanja ima i Branko Ružić, koji nije bio baš srećan kad je saznao da je iz prosvete izdvojena nauka. Napetost je vidljiva između Zagrađanina i Novice Tončeva, jer obojica misle da su zaslužili funkcije - kaže naš izvor.

Preča posla

Upitan o pomenutom glasanju, Zagrađanin za Kurir kaže da nije na platnom spisku Skupštine Srbije i da nekad ima preča posla od sedenja u poslaničkoj klupi.

- Važno je reći da nisam na globi narodu, već primam platu u SPS. Sedeo sam ceo dan u Skupštini. Baš tog trenutka kada se glasalo nisam bio u sali. Stvarno izvinite, ali imam i druga posla osim toga i ne mogu da budem na dva mesta u isto vreme. Imao sam posla u SPS, spremam kongres stranke. I nije tačno da me je predsednik Dačić zvao na glasanje. Pa valjda i on ima preča posla od toga da mene zove. Nema nikakvog revolta kod mene - izjavio je Zagrađanin, a na pitanje o svojim ministarskim ambicijama kaže:

- Taman posla, nikad nisam pričao da bih želeo u vladu. Baš to ne želim. Imam mnogo posla oko stranke i ne bih ni prihvatio da mi to ponude. Ne mogu dva posla raditi.

Postojanje tenzija u stranci negira i šef poslaničke grupe Đorđe Milićević.

foto: Kurir

- Nisam primetio ni nervozu, niti neke negativne komentare. Što se tiče glasanja, nije bilo ništa problematično. Došli su kada ih je predsednik zvao da se vrate i to je to. U politici sam od 1996. Izazov je jedno, a realnost nešto sasvim drugo. Ni sa kim nisam pričao o funkcijama. Odavde mogu da doprinesem. Istina je da sam odbio mesto potpredsednika parlamenta, ali samo zbog toga što imam ovaj posao i smatrao sam da bi bilo dobro da to mesto pripadne dami - objasnio nam je Milićević.

Kurir.rs